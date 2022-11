La Pampa Edita publicará obras de Bustriazo Ortiz, El Bardino y Edgar Morisoli

La recientemente presentada editorial La Pampa Edita, publicará cuatro libros de poesía – de su obra original agotada: Salmo Bagual, Solar del viento, Tierra que sé y Al sur crece tu nombre- de Edgar Morisoli, y la reedición de «Rastro Bardino» y «Milongas Bayas», de Julio Domínguez y «Plantas pampeanas» del Ingeniero Covas, entre otros.

A esto se suman dos nuevos tomos de Canto Quetral de Juan Carlos Bustriazo. Se trata de los tomos 4 y 5 con un total de 12 libros – 6 libros por cada tomo-, escritos por el poeta en los años 70.

«Crear y acompañar el proceso de una editorial nueva es un desafío para nuestra Provincia, en la que aspiramos a reflejar y afianzar la bibliodiversidad de nuestros autores pampeanos», explicó la secretaria de Cultura, Adriana Lis Maggio.

Las líneas / colecciones de La Pampa Edita incluyen todos los géneros literarios y se definen con los siguientes títulos:

-Colección Guanaco de Plata (referido a la historia de nuestros Pueblos Originarios y de nuestra provincia).

-Colección Nuestros cauces, nuestras causas (abarca todo lo relacionado a la lucha por nuestros ríos).

-Colección Infantil / Juvenil.

-Colección Fondo Editorial Pampeano (que corresponde a la convocatoria anual establecida por la ley 804).

CONVOCATORIA A JOVENES

Desde la Secretaría de Cultura se recuerda que está abierta una nueva convocatoria del Fondo Editorial Pampeano, destinado a escritores y escritoras jóvenes, de 14 a 25 años, en los géneros Poesía y Narrativa (relatos o cuentos breves). En cada caso se editará una antología.

El plazo de entrega de obras es el 23 de diciembre de 2022.

Estas son las condiciones para participar:

-Pueden participar todas las personas que acrediten una residencia no inferior a cinco (5) años en la provincia.

-Las obras deberán ser originales e inéditas en todos los soportes. No se admitirán aquellas que sean una adaptación de otros originales u obras literarias.

-Para Poesía se recibirán tres copias de hasta tres (3) poemas por autor/a.

-En Narrativa se recibirán tres copias de hasta dos (2) relatos o cuentos breves y la extensión, por cada uno, no deberá superar dos páginas (formato A4 y simple faz).

-Las obras a entregar deberán estar firmadas con seudónimo y acompañadas de un sobre aparte, cerrado, que consigne en su exterior el seudónimo correspondiente y en el interior los siguientes datos: Apellido y nombres, número de documento, fecha y lugar de nacimiento, domicilio actual, teléfono, redes sociales, tiempo de residencia en La Pampa y título de la obra. De no cumplir con este requisito, la presentación será excluida.

-Todas las obras serán evaluadas por un jurado de pre-selección, quien elevará su decisión a un jurado final y su posterior consideración de qué obras publicar. Para Poesía, el jurado de pre-selección podrá recomendar hasta 70 poemas, en total, y en el caso de Narrativa, hasta 50 cuentos o relatos breves.

INFORMACIÓN

No se considerarán ilustraciones anexas. En caso de ser menores de 18, deberán acompañar las obras con una carta- a modo de declaración jurada- de un adulto mayor responsable que autorice la participación en el certamen. No se admitirán obras colectivas ni letras de canciones. No se establecerá pago alguno por derecho de autor y las publicaciones serán de distribución gratuita. Cada autor/a recibirá 5 ejemplares papel.

Los sobres podrán entregarse personalmente en el Centro Cultural Medasur de Santa Rosa y en las áreas de Cultura municipales de cada localidad, solicitando el envío a la Secretaría de Cultura del Gobierno Provincial. No se aceptarán envíos digitales.

Los interesados deberán enviar las tres copias de su obra junto al sobre con sus datos, a la Secretaría de Cultura, Edificio CC Medasur, Avenida Belgrano Sur 180 (Segundo Piso), CP 6300, Santa Rosa. Para mayor información llamar al (02954) 70 3345 / 70 3284 o al correo electrónico: [email protected] y a [email protected]

Comentarios

Comentarios