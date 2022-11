Juegos de la Araucanía 2022: La Pampa subió al podio después de 12 años

La Pampa después de 12 años volvió a subir al podio en la clasificación general de los Juegos de la Araucanía 2022, que finalizaron –el sábado- en la región de Los Lagos (Chile). La última vez que la delegación pampeana alcanzó esta ubicación fue en la Región de Aysén en 2010.

La delegación de La Pampa con 164 puntos se ubicó en el tercer lugar de la clasificación general, detrás de Río Negro que sumó 209 y ganó esta edición, y Neuquén con 171 unidades se ubicó en el segundo puesto.

En la última jornada, el sábado, los equipos pampeanos de vóley, fútbol y básquet masculino se quedaron con las medallas de oro.

RESULTADOS

El vóley masculino se consagró campeón de los Juegos de la Araucanía, tras derrotar 3- 0 a Santa Cruz; mientras que el equipo femenino se quedó con la medalla de bronce tras derrotar 3 -. 0 a Araucanía.

En fútbol masculino, los pampeanos golearon 3 – 0 a Chubut y se quedaron con la presea dorada; y las chicas –en la última jornada- golearon 8 – 1 a Tierra del Fuego para quedarse con el noveno puesto.

El equipo de básquet masculino superó a Chubut para quedarse con el primero puesto; y las chicas cayeron ante Araucanía y finalizaron en el sexto puesto en la clasificación general.

El equipo de Judo pampeano logró que las chicas finalizaran 5° por equipos y los varones en el 7° lugar.

CORONACIÓN

Una vez culminadas las competencias se desarrolló el acto de clausura de los juegos binacionales.

La ministra de Deportes de Chile, Alexandra Benado Vergara, encabezó la entrega de trofeos y medallas a los equipos y deportistas consagrados.

El subsecretario de Deportes, Recreación y Turismo Social de La Pampa y presidente del Ente Patagonico de Deportes (Epade), Ceferino Almudévar, extendió las felicitaciones a los y las deportistas. “Tenemos motivos para festejar y el principal de ellos es que hemos finalizado el primer Juego pos pandemia, lo cual era un desafío difícil para todos, especialmente para los organizadores porque después de tanto tiempo concretaron esta competencia que estuvo a la altura de las circunstancias”, destacó.

El funcionario reconoció la recepción de la dirigencia como así también a la población de Los Lagos. “Les doy el agradecimiento en nombre de todas las provincias argentinas que compitieron aquí. Aplaudo a quienes trabajaron incansablemente para que en esta semana los chicos y chicas se sintieran como en su casa. Lo dijimos en la inauguración, los deportistas crecieron sustancialmente, han tenido y tienen un excelentísimo nivel, y nosotros como dirigentes tenemos que estar por delante de ellos para que nada les falte”, resaltó.

RÍO NEGRO 2023

El año próximo las competencias se desarrollarán en Río Negro. “Los Juegos Binacionales de la Araucanía merecen una refundación, tenemos que cambiar cuestiones técnicas y organizativas que sin duda engrandecerán esta actividad, es nuestra función como dirigentes”, dijo Almudevar.

“Estos Juegos no se tocan, hace 29 años que están, son el evento más importante de la Patagonia y no se tocan por respeto a los que pasaron, los que están y los que vendrán, tenemos que seguir fortaleciendo este evento, este evento no es de los dirigentes, es de los jóvenes patagónicos”, cerró el funcionario pampeano.

Comentarios

Comentarios