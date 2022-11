Homenajearon a veteranos y familiares de los héroes pampeanos de la Guerra de Malvinas

En el Aula Magna de la UNLPam se desarrolló el acto de homenaje a veteranos de la Guerra de Malvinas, con la entrega de medallas a héroes y familiares. La actividad estuvo enmarcada en la conmemoración del 40° aniversario del conflicto del Atlántico Sur.

En representación de los familiares de los héroes malvinenses, habló Cesar Pardou, hermano de Jorge Delfino Pardou y expresó que Hugo Gatica, Daniel Lagos, Alberto Amesgaray y su hermano “eran cuatro jóvenes que partieron de esta querida Provincia, y que ofrendaron su vida a la patria”.

Pardou planteó que no se debe dejar de reclamar las islas, y Argentina debe “continuar la discusión de la historia, reafirmar nuestros derechos sobre las Islas Malvinas y espacios marítimos circundantes, que además se encuentran sobre nuestra plataforma continental”, dijo.

También recordó a “nuestros héroes quienes crecieron en un ataque fuera de la zona de exclusión determinada por el enemigo, como también el reconocimiento a veteranos de Guerra de Malvinas, que estuvieron hasta último momento con ellos y nos traen sus testimonios como muchas otras personas”. “Hugo, Daniel, Alberto y Jorge juraron defender a la patria hasta perder la vida. Nosotros lamentamos que haya sido así. Muchas gracias”, expresó.

“EN EL CORAZÓN DE LOS ARGENTINOS”

Por otro lado, Augusto Cesar Bedacarratz, veterano de guerra pampeano, agradeció “este reconocimiento instituido por el gobierno nacional” para conmemorar el 40 aniversario de la guerra de Malvinas.

“Por eso, hoy en nuestro país, territorio, no existe ruta, plaza o lugar especial de cada pueblo, de cada ciudad que no tenga un cartel con el mensaje que son argentinas. Hace 140 años eso no existía en lo más mínimo, eran islas muy lejanas que nos pertenecían y reclamamos por ella, pero nunca estuvieron tanto en el corazón de los argentinos, como lo están ahora. El premio más grande que puede recibir un soldado es el respeto y la admiración de la sociedad a la que pertenece. Por eso, agradecer profundamente este reconocimiento porque es una muestra más de este premio tan ansiado”, destacó.

“SEGUIR MALVINIZANDO”

El jefe de Gabinete de la Secretaría de Malvinas de la Nación, Jorge Poblete, calificó “un honor” homenajear “a nuestros veteranos que dieron la vida y dejaron parte importante de su legado sobre el territorio malvinero”.

En nombre del Gobierno provincial habló el subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce. “Hoy, como hemos venido haciendo en este 40 aniversario de la gesta de Malvinas, desde el gobierno provincial pretendemos seguir malvinizando y rindiéndole homenaje a nuestros veteranos y héroes de Malvinas, el día de hoy, mediante la entrega de una medalla que tiene un gran contenido simbólico y que por cierto, nos fue proporcionada por el Gobierno nacional”, expresó.

Comentarios

Comentarios