TRFA 2022/2023: Racing de Castex se enfrenta con Deportivo Mac Allister

El Consejo Federal confirmó como continuará el Torneo Regional Federal Amateur 2022/2023 (TRFA 2022/2023), que es la única competencia que se continúa disputando durante el desarrollo del Mundial de Qatar 2022. En la Zona Pampeana Sur, en la segunda instancia Racing Club se enfrentará con Deportivo Mac Allister y Alvear FC se medirá con All Boys de Santa Rosa. El TRFA otorga cuatro ascensos al Torneo Federal A 2023.

Racing Club y Deportivo Mac Allister jugaría el primer partido este domingo desde las 19 horas en el estadio La Fortaleza alba de Eduardo Castex, y la revancha será –siete días después- en la capital pampeana.

¿CÓMO CONTINÚA LA REGIÓN PAMPEANA SUR?

SEGUNDA RONDA (27/11 y 04/12)

1: ALVEAR FBC vs. ALL BOYS (SR) (L)

2: DEPORTIVO MAC ALLISTER vs. RACING (EC) (L)

3: HURACÁN (IW) vs. HURACÁN (TA) (L)

4: INDEPENDIENTE (SC) vs. BELLA VISTA (BB) (L)

5: FERRO CARRIL SUD vs. ATLÉTICO MAR DEL PLATA (L)

6: KIMBERLEY vs. EMBAJADORES (O) (L)

7: ESTUDIANTES (O) vs. BALONPIÉ (L)

8: RACING (O) vs. FERROCARRIL ROCA (L)

(L) Hace de local en el primer partido.

TERCERA RONDA (11/12 y 18/12)

A: Ganador de 1 vs. Ganador de 2 (L)

B: Ganador de 4 vs. Ganador de 3 (L)

C: Ganador de 6 vs. Ganador de 5 (L)

D: Ganador de 7 vs. Ganador de 8 (L)

CUARTA RONDA (08/01 y 15/01)

I: Ganador de A vs. Ganador de B (L)

II: Ganador de D vs. Ganador de C (L)

QUINTA RONDA (22/01 y 29/01)

Ganador de II vs. Ganador de I (L)

