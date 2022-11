Un día como hoy, hace 64 años, se produce el debut artístico, del conjunto «Los de Salta»

22 de Noviembre de 1958 – Un nuevo conjunto musical presentaba su canto en la Casa de la Cultura de Salta, estrenando públicamente el nombre “Los de Salta”, que había sido sugerido por el poeta Araoz Anzoátegui.

Un tiempo antes de esta fecha la historia nos cuenta que se llamaban “Los Arrieros” y actuaban en la confitería “City Bar” (calle España y Mitre, de Salta). El conjunto lo formaban Luis Chalabe, Miguel Arnaldo Ramos, Luis R Luis Rodríguez y Luis Gualter Menú. Era el intervalo y habían bajado a tomar algo cuando se les arrimó un señor de apariencia aristocrática (que les recordaba a Lucio V. Mansilla) y lo primero que les dijo fue: -“Caramba, ¿cómo ustedes están cantando música folklórica con esas bombachas brillantes? Eso no puede ser”. Menú, un poco molesto, como todo muchacho demasiado joven, le dijo con insolencia: -“Bueno, ¿y usted quién es?” –“Yo soy Saravia Toledo”, respondió. –“¡Ah! ¿Usted es el director de “Los Chalchaleros”?. Pero, ¡encantado!” –“Miren, mis amigos –siguió diciéndoles el Doctor-, no actúen con ese indumento. Empleen el indumento verdadero del gaucho salteño”. –“Mire Doctor –le dijeron-, nosotros no tenemos quién nos incline, quién nos dé la verdad de las cosas. ¿Por qué usted no nos ayuda un poco?” –“Encantado –dijo el Doctor José Antonio Saravia Toledo-. En mis horas libres yo puedo organizarlos”. Delgadito, buen mozo, de bigote, muy desenvuelto, simpatiquísimo, verdadera autoridad en materia folklórica, centro obligado de todas reuniones, sin que se lo proponga, profesor, secretario de la Corte de Justicia de Salta, hombre amplio, Saravia Toledo los tomó a su cargo.

Convocó a Luis Gualter Menú, jujeño, a los salteños Mariano Antonio Vaca y Miguel Arnoldo Ramos, y al chileno José Miguel Berrios, afincado en Salta desde la infancia. Ninguno de ellos superaba los 20 años de edad, comenzaron a ensayar con dedicación. Seleccionaron un repertorio cuidadosamente elegido entre los mejores autores y compositores salteños del momento, entre los que se encontraban Jaime Dávalos, Eduardo Falú, Manuel J. Castilla, César Perdiguero, Gustavo “cuchi” Leguizamón, Ariel Petrocelli, y otros notables.

Ya no utilizarían el nombre «Los Arrieros”, pero el conjunto todavía no tenía un nombre establecido. Vinieron entonces los reporteros del diario “El Intransigente”. Había que bautizar al conjunto. Saravia Toledo les propuso, para elegir, alrededor de sesenta nombres. El director de la radio, Raúl Aráoz Anzoátegui, gran poeta y amigo, sugirió el nombre de “Los de Salta”. Y lo explicaba diciendo: “Yo estuve en Córdoba, en Buenos Aires, en Tucumán, en otras partes, siempre en reuniones de jóvenes estudiantes que tocaban el bombo o la guitarra y la gente que estaba escuchando decía: “Fíjense, están cantando los de Salta”. Pongámosle al conjunto “Los de Salta”.

