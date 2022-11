25 de Mayo: Sin novedades en la búsqueda del niño arrastrado por el río Colorado

Con la participación de bomberos, canes, drones, embarcaciones, baqueanos a caballo, policías, brigadistas, colaboradores y familiares, se desarrolló la búsqueda de un niño de 12 años, que hace más de 24 horas fue arrastrado por el curso del Río Colorado, cuando se encontraba con su familia en la zona oeste de 25 de Mayo.

Hoy se trabajó intensamente en la búsqueda del niño, pero hasta el momento no fue localizado. Los trabajos de búsqueda continuarán mañana, desde temprano.

“Ya pasaron 24 horas del momento de su desaparición y no hay rastros ni novedades en la búsqueda”, coincidieron los medios de comunicación de la localidad pampeana de 25 de Mayo.

DESAPARICIÓN

El niño desapareció –el domingo a la tarde- en el río Colorado, cuando se encontraba con su familia en una zona ubicada en la zona oeste, donde habitualmente concurren los vecinos venticiqueños para bañarse.

El jefe de la Unidad Regional IV, comisario mayor Víctor Jalip, relató a cronistas del diario La Arena que la familia acampó en ese sector y en las primeras horas de la tarde ingresaron en el curso de agua a fin de paliar el calor. «La situación tuvo lugar poco después de las 5 de la tarde. Momento en que varios integrantes de la familia, mayores de edad, y tres chicos entraron al río para bañarse», explicó.

«En el lugar casi no hay playa porque esta semana llovió arriba de la cuenca y el curso creció muchísimo. Además en ese sector es profundo», indicó. «De acuerdo a lo manifestado por familiares, estaban en el agua y en un momento el chico, que no sabía nadar, fue arrastrado por la fuerte corriente que había y, a pesar de que intentaron ayudarlo, desapareció de la superficie y no lo vieron más», agregó.

«Nosotros nos enteramos a eso de las 17.30 y se activó el protocolo. Minutos después concurrimos junto a bomberos voluntarios y personal del Hospital Jorge Ahuad, ya que los padres del menor se descompensaron y debieron ser atendidos en el lugar».

