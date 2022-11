Torneo Provincial de Menores 2022: Racing de Castex debuta en Santa Rosa

El Ente Provincial del Fútbol (EPF) hoy confirmó los cruces de cuartos de final del Torneo Provincial de Divisiones Inferiores, que comenzará este viernes con los partidos “de ida” de la categoría 2007 y el resto de las categorías comenzarán el 8 de diciembre.

El adelantamiento –el resto arrancan el jueves 8- será por la participación de chicos de la categoría 2007 en los Juegos EPADE, que se disputarán en Río Gallegos desde el 4 al 9 de diciembre.

EL PROGRAMA

En la Categoría 2005/2006 (ida 8/12; vuelta 10/12): Matienzo vs Deportivo Mac Allister; Pico FC – Huracán de Guatraché; All Boys de Santa Rosa vs Racing Club de Eduardo Castex; La Barranca vs Costa Brava.

En la Categoría 2007 (ida 2/12; vuelta 13/12): Cultura Integral vs Deportivo Mac Allister; Ferro de General Pico vs Pampero de Guatraché; General Belgrano vs Costa Brava; La Barranca vs Pico FC.

En la Categoría 2008 (ida 8/12; vuelta 10/12): Cultural Argentino vs Deportivo Mac Allister; Ferro de General Pico vs General Belgrano; All Boys vs Independiente de General Pico; La Barranca vs DxT.

HORARIOS

Los horarios oficiales de partido serán 17 horas (cuando se juegue un solo partido); 15 y 17 horas (cuando se disputen dos encuentros en un mismo estadio) y 13, 15 y 17 horas (en caso que se juegen tres partidos).

En cualquier caso, podrán modificarse de común acuerdo entre los clubes.

Comentarios

Comentarios