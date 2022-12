El peor desenlace: Encontraron el cuerpo de Tiziano, el niño arrastrado por el río Colorado

La peor noticia. A cinco días de iniciada la búsqueda, Tiziano, el niño de 11 años, que fue arrastrado por la correntada del río Colorado, el domingo a la tarde, apareció sin vida, confirmaron fuentes policiales.

«Lo podemos confirmar, es el cuerpo de Tiziano, por el momento seguimos trabajando y no podemos brindar más información», expresaron los voceros a cargo del operativo de búsqueda.

La información también fue ratificada por los periodistas de Radio Genesis de 25 de Mayo. «La peor noticia. Encontraron el cuerpo de Tiziano», indicaron desde este medio.

Minutos antes, dieron a conocer que los rescatistas hallaron un cuerpo en la zona de las «5 compuertas» en Catriel.

EL PEDIDO DE LA MAMA

«Pidan a todos que aparezca, no paren la búsqueda, yo no paro, sigo y sigo, mi hijo los necesita», expresó la mamá del niño de 12 años de 25 de Mayo que fue arrastrado por la corriente del río Colorado y que, desde el domingo a la tarde, permanece desaparecido.

La mamá del nene, a través de sus redes sociales, le pidió a la Policía y a los investigadores que no paren la búsqueda.

A su vez, efectuó un conmovedor mensaje dedicado a su pequeño hijo.

«Hijo aparecé, ayúdeme todos a publicar que no paren la búsqueda, mi hijo está vivo, sigan con la búsqueda, que no pare como ayer, que siga día y noche, mi hijo pide a gritos que lo busquen, mi corazón está muy dañado de que seamos pobres y no nos den bola, ayuda por favor», escribió la mamá.

