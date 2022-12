Ziliotto e Iviglia anunciaron la “Promo Fiestas” y préstamos blandos para el pago del Aguinaldos

“Estamos dando muestras de cuál debe ser el rol del Estado, el motor de la economía es el sector privado, pero necesita al sector público como socio estratégico para desarrollarse y generar crecimiento, con inclusión y en igualdad de oportunidades”, dijo el gobernador Sergio Ziliotto. El mandatario pampeano encabezó el anunció de la “Promo Fiestas” del Banco de La Pampa (BLP); la asignación de fondos adicionales para los Préstamos de Pago de Aguinaldos; y los detalles del incremento del 30% en el subsidio de las tasas de créditos de los préstamos para PyMEs.

El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que “utilizamos todas las herramientas que tenemos: institucionales, financieras y económicas; y estamos dando un paso más en lo que consideramos un movimiento virtuoso, la intervención en la economía para potenciarla”.

“Estudiamos -continuó- cómo el Estado se hace cargo, en tiempos difíciles, de ponerse al hombro la economía. Estamos dando muestras de cuál debe ser el rol del Estado a partir de una concepción en la que el motor de la economía es el sector privado, pero necesita al sector público como socio estratégico para desarrollarse y generar crecimiento, con inclusión y en igualdad de oportunidades”.

“Desde el Gobierno provincial no sólo sostenemos el consumo a partir de haber tomado la decisión de que los salarios públicos, en tiempos tan difíciles, no pierdan ante este proceso inflacionario que nos golpea a todos; sino también analizamos cómo el Estado tiene la capacidad para hacer socios en el sector privado, no sólo en las épocas de bonanza sin también en las de crisis. Esto es una muestra más”, agregó.

PROVINCIA ORDENADA

Ziliotto afirmó que “logramos un crecimiento de la economía, a partir de mayor actividad, que derivó en una creciente generación de trabajo privado, es algo que vamos a sostener a rajatabla”. “Es nuestro compromiso. No son medidas coyunturales, las venimos desarrollando desde el primer día de gestión, y podemos hacerlo porque tenemos una Provincia históricamente ordenada, es una oveja negra en la economía nacional”, dijo.

“Hoy -subrayó el mandatario- tenemos el enorme orgullo de haber presentado ante la Cámara de Diputados un Presupuesto ordenado, que no genera déficit fiscal, que es el que se transfiere al sector privado. El impacto de los servicios de la deuda en el Presupuesto provincial es del 0,02%, si lo comparamos con valores de otras provincias, y analizamos el nivel de endeudamiento y el desfasaje que provoca gastar más de lo que uno genera”.

“Es uno de los principales activos que tenemos y nos permite, en épocas difíciles, hacernos cargo de mantener la actividad económica, generando trabajo privado y evitar toda situación que genere la necesidad de suspender o despedir empleados. En eso nos van a encontrar siempre juntos, tengan la certeza de que lo vamos a hacer y sigan contando con nosotros” finalizó.

ANUNCIOS

El presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, comentó en detalle las nuevas medidas e hizo un balance de los resultados de las promociones anunciadas en octubre pasado

PROMO FIESTAS

Se informó que, entre el 7 de diciembre y el 7 de enero, estará vigente la Promo Fiestas, que otorgará un descuento de 20 % con un tope de $ 4.000 y 9 cuotas sin interés.

“Respaldando la sustentabilidad de la actividad económica -expresó el gobernador-, apuntamos a que no se caiga el consumo porque lo vemos como una de las principales herramientas de reactivación económica, de abajo hacia arriba, dándole mayor poder adquisitivo a las y los asalariados y cuentapropistas”.

“Por eso en estas promociones -explicó- no sólo abrimos la posibilidad de generar mayor facturación, sino también indirectamente generamos un incremento del poder adquisitivo del salario, porque están tomando deuda, por un bien que pagarán durante nueve meses, en cuotas con precio congelado. Así mantenemos el nivel de venta y damos mayor capacidad de compra al salario de las y los trabajadores”.

Se estima que más de 4.500 comercios de cercanía están en condiciones de adherirse directamente por e-banking y se esperan ventas por $1.850 millones. Los negocios que estuvieron suscriptos a las promociones del Día del Padre, Día de la Madre, o Día de las Infancias tendrán bonificada su adhesión a la promoción.

En cuanto a las promociones ya vigentes, Alexis Iviglia brindó las cifras obtenidas a poco más de un mes de su anuncio. El relanzamiento de los Paquetes Pampa otorga un 25% de descuento con un nuevo tope de $3.000. Esto significó $500 millones en consumos durante el primer mes de vigencia, $100millones en descuentos a la clientela y 40.000 cuentas beneficiadas.

Asimismo, la Promo Mundial, mediante la cual se pueden realizar compras con un 10% de descuento sin tope y 22 cuotas sin interés (CFT 0,00%); generó, hasta la fecha, ventas en comercios locales por más de $1.200 millones, de los cuales $120 millones fueron en descuentos a más de 12.000 personas clientas y supuso una inversión del Banco de más de $450 millones. Seguirá vigente hasta el próximo 5 de diciembre, para transacciones que se realicen en comercios adheridos de Hogar y Electro.

30% DE SUBSIDIO EN LAS TASAS

Las operaciones referidas al incremento del 30% de subsidio de la tasa de interés de los préstamos comerciales para PyMEs, del que se beneficiarán 3.700 empresas, previendo $480 millones para 7.000 operaciones; se bonificarán, entre diciembre y marzo 2023, de manera automática y centralizada por el Banco, sin necesidad de trámites adicionales. Éstas solamente deberán abonar la cuota en término y al día siguiente, verán impactado en su cuenta el subsidio incremental.

“Decidimos aliviar el costo del dinero -dijo Ziliotto-, para las empresas que tomaron deuda en un contexto económico distinto al que estamos viviendo hoy, las tasas fijadas por el BCRA, que corren el punto de equilibrio de sustentación de las empresas y, muchas veces, las saca del mercado; tomamos esta medida, que es transitoria, porque es muy probable que se mantenga, según nos indique el monitoreo de la situación”.

De esta forma, por ejemplo, quienes tienen préstamos por la tradicional línea de Compre Pampeano para las versiones de capital de trabajo y de inversión, o de Comercio, Industria y Servicios, que actualmente tienen una bonificación de 10 puntos de tasa; la misma se elevará al 30% para las cuotas con vencimientos entre diciembre de 2022 y marzo de 2023; acreditando los 20 puntos adicionales de subsidio en la cuenta de la persona clienta al día siguiente del pago de la cuota.

PRÉSTAMOS PARA PAGO DE AGUINALDOS

También informó Iviglia que debido “a los buenos resultados y la alta demanda, se asignarán fondos adicionales para los Préstamos de Pago de Aguinaldos, totalizando una cartera de $4.000 millones. Se podrán solicitar hasta el 15 de enero de 2023”.

Estos préstamos entraron en vigencia el pasado 15 de noviembre y brindan financiación para PyMEs (TNA 39%) que pagan sueldos en el Banco desde $600.000 hasta $10.000.000. La cartera asignada originalmente fue de $2.000 millones y durante la primera semana de su implementación, 400 empresas efectuaron solicitudes por un total de más de $1.500 millones para el pago de aguinaldo de 5.300 personas.

