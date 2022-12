Hoy se cumplen 80 años, del natalicio de Jorge Díaz Bavio

5 de Diciembre de 1942 – Nace, Jorge Abel Dìaz Bavio, en la Ciudad de General Güemes, a 50 kilometros de la Ciudad de Salta. Poeta, periodista, cantor, conductor radial y televisivo.

Tiene en su haber el haber compuesto junto a Yuyo Montes el primer gran éxito del conjunto Los Nocheros, “Al rojo vivo”, en 1994, que marcó el puntapié inicial para la llamada “renovación” del folclore argentino.

Durante años fue el presentador y poeta de la Serenata a Cafayate; a la par que realizó programas en Radio Nacional («Cantos del Hombre»), en TV Canal 2, condujo durante muchos años «Cultura Abierta» y otros en TV Cable Revista.

Publicó varios libros durante su carrera. Algunos de ellos fueron «El insomnio y las vísperas», «Palabra por palabra», «El Beto», «Poemas en canto», el ensayo «Balderrama», «400 años de la llegada del Señor y la Virgen del Milagro», «Te digo mis versos», «Cancionero», «El árbol de navidad y otros poemas», y las novelas «Romance de amor en San Carlos» y «La hora quinta».

También le brindó un tributo al Cuchi Leguizamón con «El Cuchi y otras coplas» y grabó el disco «Musicario del Milagro», con música del recordado Lito Nieva

Murió la noche del Miércoles 17 de Marzo de 2010, a los 67 años. Su vida se fue apagando lentamente a raíz de una enfermedad.

Obras: Amor de pobre (con Marta Spaventa y Sergio Nieva) – Bolivia sueña hacia el mar (con Lito Nieva) – Cancion del hombre perseguido (con Walter Enrique Ibarra) – Cancion para los pajaros perdidos (con Gerardo Macchi Falu) – Cantor de la calle (con Roberto Ternan) – Carnaval de los cantores (con Tutu Campos, Alberto Martinez y Julio Argañaraz) – Castillos de arena (con Raul Palma) – Como ave de paso (con Raul Palma) – Como jardín de fuego (con Ruben Chamme) – Con monedas de tu cuerpo (con Walter Enrique Ibarra) – Corazon de cristal (con Jorge Mlikota) – El recuerdo vuelve (con Jose Botelli) – En el final de la muerte (con Walter Enrique Ibarra) – Gato del rubito (con Carlos Aban) – La flor del coraje (con Walter Enrique Ibarra) – La huella del hombre (con Gerardo Macchi Falu) – La que da y quita (con Yuyo Montes) – La salteñita (con Ruben Chamme) – La vida da mucho mas (con Ruben Chamme y Yuyo Montes) – Los sueños del coya (con Hipolito Robles) – Mas vale tarde que nunca (con Orlando “Litin” Ovejero) – Nada que no sea amor (con Daniel Rios) – No pidas que te olvide (con Francisco Berrios) – No te pido mas (con Roberto Ternan) – Por amor a Salta (con Sergio Nieva) – porque comienza el fin (con Jorge Mlikota) – Que no te apague el olvido (con Jorge Mlikota) – Que te quiera nadie (con Roberto Ternan) – Recordandonos (con Carlos Silvio Bergesio) – Salta es asi (con Hector Quattromano y Roberto Rodriguez) – Si te vas (con Roberto Morales y Hugo Cabana Flores) – Sueño Minero (con Orlando “Litin” Ovejero) – Temblando como un papel (con Raul Palma) – Un sitio en la luz (con Jorge Mlikota) – Vidala de amor (con Ruben Chamme) – Zamba de la despedida (con Angel Aleman Monico) – Zamba del Cuchi (con Orlando “Litin” Ovejero), entre otras.

