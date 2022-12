Coronavirus en La Pampa: Kohan dijo que no están previstas medidas restrictivas

Referentes de la cartera sanitaria provincial ampliaron la información sobre la situación epidemiológica de la Covid 19 y explicaron que actualmente el Ministerio de Salud de La Pampa no tiene prevista ninguna medida restrictiva.

El ministro de Salud, Mario Rubén Kohan, acompañado por el subsecretario Gustavo Vera y la directora de Epidemiología, Ana Bertone, hicieron especial hincapié en la situación epidemiológica nacional y provincial.

«La Organización Mundial de la Salud en ningún momento declaró finalizada la pandemia, por lo cual no es de sorprenderse que en diferentes regiones y en particular en la Argentina, el número de casos Covid 19 aumente circunstancialmente, situación que actualmente no se refleja en nuestra provincia, motivo por el cual, al día de hoy el Ministerio de Salud no tiene prevista ninguna medida restrictiva» explicó Kohan.

“En la región y en particular en nuestro país, el número de casos aumentó en las últimas semanas, sin impactar en la internación, muerte y sin verse reflejado aún, en La Pampa», agregó.

Kohan también aclaró que actualmente «la circulación viral es múltiple, además de coronavirus circula influenza, sincitial respiratorio, adenovirus, etc, todos estos virus pueden generar enfermedad respiratoria”. “Tanto el coronavirus como el virus de la influenza pueden prevenirse con vacunas seguras y eficaces disponibles hoy de manera gratuita en los centros de salud de toda la Provincia”, dijo.

RECOMENDACIONES

Los funcionarios del Ministerio de Salud ante esta dinámica situación reforzó las recomendaciones a la comunidad:

1- Completar los esquemas de vacunación: lo que marca la diferencia entre el peor período de la pandemia y la actualidad, es la vacunación. Por eso insistimos en completar los esquemas y refuerzos correspondientes con las vacunas disponibles.

2- Si tiene enfermedad respiratoria (tos, fiebre, decaimiento, dolor de garganta, malestar general, dolor de cabeza) consultar al médico, tomar las medidas generales para evitar contagios (uso de cubrebocanasal, evitar concurrir a trabajo o realizar actividades sociales)

3- Evitar las visitas a personas vulnerables (extremos de la vida o con enfermedades crónicas). Si es necesario hacerlo, usar cubrebocanasal y procurar tener esquema de vacunas completo. Si está con un cuadro respiratorio evitar concurrir a la visita.

4- Mantener el lavado frecuente de manos.

5- Procurar la ventilación cruzada de los ambientes cerrados.

“LAS VACUNAS SALVAN VIDAS”

Por su parte la directora de Epidemiología insistió en la importancia de completar esquemas y refuerzos de vacunación.

«Las vacunas disminuyen formas graves de la enfermedad, deben acercarse de modo espontáneo a los vacunatorios provinciales, es decir que no van a ser convocados por el sistema. Recuerden que las vacunas salvan vidas, son gratuitas y están disponibles en todos los centros de salud de la Provincia» explicó.

Además, recordó que los médicos consultados «decidirán que pacientes tienen criterio de toma de muestra (hisopados)».

Para finalizar Kohan hizo especial hincapié en la dinámica situación epidemiológica «una vez más recordamos que la situación es dinámica, por lo cual las decisiones también lo son y estas deben ser tomadas oportunamente en tiempo y forma» concluyó.

