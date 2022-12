Juegos EPADE 2022: La Pampa sumó medallas y clasificaciones a semifinales

Las disciplinas individuales –judo, natación y ciclismo- lograron varios podios para la delegación de La Pampa, en el segundo día de competencia, en los Juegos Epade “Santa Cruz 2022”, mientras que la mayoría de los seleccionados ya aseguraron su presencia en las semifinales en los deportes de conjunto.

El judo debutó con dos medallas de plata: Agustina Borzi -surgida del programa “- 1000 + Deportes”- en 48 kilos, con dos triunfos y una derrota, y Sasha Biondo Lastre -venía de lograr el oro en Araucanía- con tres victorias y una caída en 57. En ambos casos, las únicas derrotas fueron frente a las campeonas Julieta González (Borzi) y Ludmila González (Biondo).

MEDALLAS EN NATACIÓN

La natación, por su parte, sumó diez preseas entre ambas ramas: tres oros, tres platas y cuatro bronces.

Los oros los lograron Martina Souto (400 combinados, 5m17s49) y José Gramajo (400 combinados, 4.45.52; y 100 libre, 55s83); las platas los mismos Souto (200 espalda, 2.32.72; y 100 libre, 1m02s44) y Gramajo (200 espalda, 2m14s30).

Los bronces, finalmente, llegaron del equipo 4×100 femenino (4m57s54), Maia Gazan (400 combinados, 5.30.52; y 100 libre, 1.03.41) y Bruno Bárzola (200 espalda, 2.15.42).

CICLISMO Y ATLETISMO

En ciclismo, el pampeano Benjamín Simonelli hizo historia con su oro en Rally por Vueltas: fue el primer ganador de la modalidad Mountain Bike, que hace su debut en los Juegos patagónicos.

En tanto, el atletismo cerró su segundo día con cuatro oros y dos platas. Los oros fueron de Ornella Aimetta en 300 metros llanos (46s30 su tiempo), Carolina Elsenbach en lanzamiento de bala (10,63 metros) y el equipo de relevos 4×100 (54s03) y de Juan Rausch en jabalina (44,47). Las plata las consiguieron Alma Maravilla en 300 llanos (47.09) y de Lourdes Cepeda en bala (10.08).

EQUIPOS PAMPEANOS

El vóley sigue a paso firme en ambas ramas. El masculino consiguió victorias 3-0 ante Tierra del Fuego (25/9; 25/16 y 25/19) y Río Negro (25/14; 25/16 y 25/13) en el cruce de candidatos al oro y quedó con récord de cuatro victorias en cuatro presentaciones sin haber cedido ningún set; al tiempo que el femenino pudo con Río Negro 3-1 (23/25, 25/19, 26/24 y 26/24) y Santa Cruz 3-1 (25/23; 25/10; 22/25 y 25/9) y también se mantiene invicto a un juego para el cierre del grupo.

En fútbol, el masculino consiguió su segundo triunfo en dos presentaciones al imponerse 1-0 a Tierra del Fuego con gol de Cristian Videla y el femenino perdió ante Santa Cruz 1-0.

En básquet, el femenino perdió sus encuentros ante Río Negro 82-58 y Neuquén 65-46, mientras que el masculino venció a 75-50 a Santa Cruz.

CALENDARIO DEL MIÉRCOLES

La jornada de este miércoles marcará el cierre de la etapa regular en los deportes de conjunto y la continuidad para las disciplinas individuales natación (a partir de las 9.15 horas), atletismo (10.30 horas), mountain bike (14 horas) y judo (15 horas).

El programa: a las 9 horas, básquet masculino vs Chubut; a las 11 horas, básquet femenino vs Tierra del Fuego; a las 9 horas, vóley femenino vs Tierra del Fuego; a las 11 horas, vóley masculino vs Santa Cruz; a las 16 horas, fútbol femenino vs Río Negro; a als 16 horas, vóley masculino vs Río Negro.

