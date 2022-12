EEUU y Rusia intercambiaron prisioneros: una basquetbolista por un traficante de armas

Rusia liberó este jueves a la estrella del básquetbol estadounidense Brittney Griner en un intercambio de prisioneros con Estados Unidos por el traficante de armas ruso Viktor Bout, informaron autoridades.

El canje, que se realizó en Emiratos Árabes Unidos (EAU) en momentos de altas tensiones entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania, logró un objetivo principal para el presidente Joe Biden.

El acuerdo, el segundo intercambio de este tipo en ocho meses con Rusia, logró la liberación de Griner, una ganadora de dos medallas de oro olímpicas que estuvo meses presa en Rusia por tráfico de drogas.

Biden dijo que Griner, de 32 años, estaba «en camino a casa» tras ser liberada en Rusia.

«Hace unos momentos he hablado con Brittney Griner. Está a salvo. Está en un avión. Está en camino a casa», tuiteó Biden.

Moments ago I spoke to Brittney Griner.

She is safe.

She is on a plane.

She is on her way home. pic.twitter.com/FmHgfzrcDT

— President Biden (@POTUS) December 8, 2022