Trabajadores del diario The New York Times, de paro por reclamos salariales

Más de 1.000 empleados del diario estadounidense The New York Times iniciaron una huelga, la más masiva en 40 años, después de que las negociaciones con la empresa para aumentar los salarios mostraban un progreso «limitado», según informó su sindicato.

«Los negociadores de la empresa y el sindicato, que representa a la mayor parte de la sala de redacción, no lograron llegar a un acuerdo sobre salarios, beneficios de salud y jubilación, y otros temas», señala el medio en su sitio web.

El NewsGuild, sindicato que representa a los trabajadores en huelga, había manifestado que uno de los principales puntos de fricción era la negativa de la dirección a aumentar los salarios en consonancia con la alta inflación.

La medida de fuerza, que involucra a 1.100 trabajadores del periódico, es «la primera de esta magnitud en la empresa en cuatro décadas», tuiteó el sindicato.

Over 1,100 New York Times workers are now officially on work stoppage, the first of this scale at the company in 4 decades. It’s never an easy decision to refuse to do work you love, but our members are willing to do what it takes to win a better newsroom for all. #GuildStrong!

