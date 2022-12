Se cumplen hoy 22 años, del fallecimiento de Libertad Lamarque

12 de Diciembre de 2000 – Fallece Libertad Lamarque en Ciudad de México. Actriz de televisión, cine y teatro, además fue cantante. Nacida en Rosario, Provincia de Santa Fe, el 24 de Noviembre de 1908.

Dejó su país natal en 1946 tras una pelea con Eva Perón esposa de Juan Domingo Perón presidente de Argentina en esos años quién le dio 48 horas para dejar el país o se atuviera a las consecuencias, motivo por el cual se fue a México en donde vivió hasta su muerte.

Protagonizo películas como «Tango»(película muda), «Madreselva», «Besos Brujos» y en México «Otra primavera», «Cuando me vaya», «La loca de los milagros» y en una de sus últimas películas en Argentina fue la mama de Palito Ortega en «La sonrisa de mama”.

Mientras se encontraba en la grabación de la telenovela Carita de Ángel comenzó a sentir fuertes dolores en su espalda, por lo que fue internada el 30 de Noviembre en el Hospital Santa Elena, de México, donde fue atendida por su médico particular Fernando Mejía Figueroa. A pesar de todo, Lamarque no se dirigió al hospital hasta que terminó de grabar los episodios correspondientes a ese día, lo cual fue considerado «muy profesional» por sus pares. Fue diagnosticada con una bronquitis que derivó en una neumonía, y su estado de salud se agravó durante el trayecto de dos semanas. Sin embargo, su hija admitió ante la prensa: «Está contenta y tranquila, dentro de lo que significa estar en el hospital, pero no tengo ningún dato de cuándo saldrá. No se ha hablado con el doctor ni con el productor de la telenovela para ver cuándo podría seguir grabando». Falleció a los 92 años de un paro cardiorrespiratorio a las 8:00 (hora argentina)/5:00 (hora mexicana). Aplaudida y ovacionada por la gente presente, fue velada en la casa funeraria Gayosso de Félix Cuevas, donde se interpretaron los temas musicales “Vereda tropical”, “Veracruz” y “Despierta” con la presencia de mariachis en torno al féretro; a las 15:00 horas del día siguiente fue cremada en el Panteón Español y sus cenizas fueron arrojadas al mar frente a su vivienda de Miami, según su última petición. En la serie infantil fue reemplazada por la actriz Silvia Pinal y se dedicó el capítulo 126 en su memoria. Su hija (traductora de inglés, francés e italiano), confesó: «A ella no le gustaba estar encerrada. Como su nombre bien lo dice, la libertad siempre fue muy importante para mi madre. Cumpliremos su voluntad. Ella decía que después de algunos años de que alguien fallece nadie lo visita en el panteón. En cambio, al mar toda la gente acude».

