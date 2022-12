Aprobarán convenios con Nación y prorrogan la Emergencia Habitacional

En la Cámara de Diputados de La Pampa ayer se conformó un plenario de las comisiones de Legislación Social y Hacienda y Presupuesto, y se emitió dictamen favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por la minoría, al proyecto por el que se aprueba el convenio suscripto entre la Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa «Programa de Acompañamiento en Situaciones de Emergencia».

“La iniciativa tiene por objeto otorgar un subsidio no reintegrable a instituciones por 150 millones de pesos para materiales de construcción, ropa para uso personal y de cama”, expuso la diputada Lilia Caimari.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

Más adelante, se sacó despacho favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por la minoría, al proyecto por el que se aprueba el Convenio de Ejecución suscripto entre la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de La Pampa, sobre Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Plan Argentina contra el hambre.

Marcos Cuelle solicitó la palabra y preguntó si este programa es acompañado por otros beneficios sociales. “Está destinado a la población que no percibe la tarjeta alimentar nacional

EMERGENCIA HABITACIONAL

En un Plenario de Hacienda y Presupuesto y Asuntos Agrarios, se emitió dictamen favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por la minoría, a la iniciativa por la que se prorroga la emergencia habitacional declarada por el artículo 1º de la Ley 3366 hasta el 31 de diciembre de 2023, pudiendo las contrataciones formalizadas hasta esa fecha prever plazos de cumplimiento o vigencia superior a las mismas.

La diputada Laura Trapaglia tomó la palabra y preguntó cuál es el motivo para seguir con la emergencia habitacional. “El motivo es la carencia de viviendas”, respondió Roberto Robledo. Y siguió: “Estamos hablando de 20 mil inscriptos. Además, la provincia se tiene que encargar de la infraestructura de los hogares de Nación, por lo que se requiere una contratación para darle continuidad”.

Cuelle señaló que “tenemos que dar soluciones sin saltar los procedimientos normales y no estos mecanismos de emergencia”. En respuesta, Rojas sostuvo que “tenemos la necesidad imperiosa de construir viviendas”. Y completo: “De todos modos, no significa que la contratación directa no tenga controles”.

Por su parte, Alicia Mayoral manifestó que “hoy pagar un alquiler no es gratis y un hogar propio cambia realidades. Este convenio es necesario”.

Mauricio Agón sostuvo que “una idea era que el Banco de La Pampa sea opción de crédito hipotecario. Creo que parte de la cartera debería ser como herramienta para descomprimir la compleja situación habitacional”

“Estamos hablando de una prórroga para viviendas sociales. Dar respuesta a una parte de la sociedad que no tiene posibilidad de crédito ni capacidad de ahorro”, respondió Robledo.

