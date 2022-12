Alberto Fernández: «El próximo Presidente tiene que ser uno de nosotros»

Con tono de campaña, el presidente Alberto Fernández respondió a quienes piensan que no ejerce el poder: “Muchos dicen que soy un presidente timorato, que no ejerce el liderazgo. El liderazgo no se alcanza ni gritando ni golpeando la mesa, sino convenciendo a todos de cuál es el camino a seguir», aseveró en el marco del acto que se llevó a cabo en la ex Plaza Colon en conmemoración por los 3 años de mandato.

Es que, en el entorno presidencial, sostienen que no está descartada aún la posibilidad de que Fernández pueda competir por un segundo mandato y asumió el compromiso de dar pelea porque el peronismo siga gobernando.

