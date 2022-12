Excampeón argentino rechazó la invitación de la FIFA para ir a la final, porque la quiere ver con sus hijos

Daniel Valencia, más conocido como la «Rana», rechazó una invitación de honor de la FIFA para presenciar la final de la Copa del Mundo. «Tengo otro compromiso», alegó la «Rana», pero ¿es tan así? Su hijo, en diálogo con Cadena 3, explicó los motivos de su padre que se hicieron virales en Twitter.

Dani, el hijo del ídolo de Talleres, contó que mira junto a su padre todos los partidos. Y que «La Rana» decidió no ir a Qatar para ver el encuentro con sus hijos.

«Al principio me enojé. Le dije no podés ser tan gil, cómo no vas a ir. Y me contestó: ‘Hijo, yo ya gané una, prefiero verlo con ustedes va a ser más lindo todavía‘», valoró.

«Es un tipo muy cariñoso, un padre ejemplar. Vemos todos los partidos, desde la Liga Cordobesa hasta la Champions”.

En ese sentido, el hijo del ídolo cordobés recordó que su padre hizo algo similar cuando ganó el Mundial en 1978: no se quedó a festejar para ir a abrazar a su madre. «También se lo recriminé. Me dijo ‘cuando la abracé a tu abuela fue lo más lindo del mundo'», destacó.

Y cerró: «Tengo la suerte de que mi máximo ídolo sea además mi papá».

Desde que tengo uso de memoria veo los partidos con mi viejo. Todos los partidos con mi viejo. Uno de los 2 se encarga de preparar el mate unos 15 min antes de cada partido y el otro se va a comprar unos criollitos o galletas (dependiendo la hs). — Dani Valencia (@DaniValenciaJr) December 14, 2022

