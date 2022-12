Seguridad alertó por la reiteración de estafas telefónicas en La Pampa

El Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía de La Pampa transmitió la necesidad de arbitrar herramientas de prevención ante la recepción de llamados telefónicos sospechosos, o personas que se presentaren personalmente, específicamente en los que se aduce ser familiares, tener retenidos a familiares o bajo cualquier tipo de ardid y por diversos motivos, solicitan el pago de algún tipo de concepto o la entrega de dinero.

Ante esta posibilidad se recomendó:

-Evitar contestar llamadas de números telefónicos desconocidos. No pagar o entregar dinero bajo ningún concepto.

-Evitar entrevistarse con desconocidos sin verificar el motivo y la identidad de las personas.

-No pagar por ayudas irregulares ante organismos públicos, ni deudas de familiares ausentes sin verificar.

-Adoptar medidas para impedir que desconocidos conozcan su información personal y económica.

-Dar instrucciones a la familia y los empleados sobre las medidas que deben adoptar para impedir que extraños conozcan la información personal y económica.

-Evitar dar información personal, familiar, profesional o de negocios, por teléfono o en sitios públicos, no brinde información sensible como números de documento, dirección, otros números telefónicos de la familia, números de tarjetas de crédito y débito, claves de correo, home banking o cajero automático.

-Denunciar cualquier llamada extraña al 101, aun cuando ésta no logre su propósito.

En caso de recibir una llamada sospechosa:

-Identificar el número que origina la llamada, luego cuelgue de inmediato, no prolongue la conversación, no amenace a quien llama, ni trate de hacer contacto personal. Si insisten no atienda la llamada.

-Tratar de mantener la calma y tómese unos minutos para pensar fríamente la situación. • No brindar información, ni la confirme, no comprometerse con pagos, no pagar bajo ningún concepto y evitar hacer o autorizar cualquier depósito o transacción.

-Proceder de inmediato a interponer la denuncia, ante las autoridades correspondientes.

-Llamar de inmediato al 101.

