Si Argentina le gana a Francia la final del Mundial 2022 ¿hay asueto o feriado el lunes?

La selección argentina buscará sumar su tercera Copa del Mundo el próximo domingo 18 de diciembre cuando enfrente a Francia por la final del Mundial Qatar 2022. A medida que la Scaloneta fue avanzando de ronda las calles se tiñeron cada vez más de celeste y blanco. Por ese motivo, si gana el partido decisivo, la pregunta que se hacen todos cae por decantación: ¿hay asueto o feriado el lunes?

Por el momento, desde el Gobierno nacional no confirmaron si se tomará algún tipo de medida para el lunes 19 de diciembre en caso de que Argentina salga campeón.

Cabe destacar que tanto en 1978 y 1986, cuando la selección alzó el título mundial, al día siguiente de la final disputada no hubo ningún decreto que oficialice un asueto o feriado nacional para celebrar la conquista.

«No hay ninguna decisión tomada»

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, manifestó en conferencia de prensa que el presidente Alberto Fernández y todo el gabinete «está pendiente» del resultado de la final del Mundial.

En ese sentido, indicó que «no hay ninguna decisión tomada» sobre un posible viaje del mandatario para presenciar el partido en Qatar. En las últimas horas, el jefe de Estado recibió invitaciones oficiales para concurrir a la final pero evalúa declinarlas, según fuentes oficiales.

«Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con el mandatario francés Emmanuel Macron y han intercambiado chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada”, sostuvo.

