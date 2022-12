AF confirmó que no viajará a Qatar para ver la final entre Argentina y Francia

Tras una semana de especulaciones, el presidente Alberto Fernánez anunció que no viajará a la ciudad de Doha para presenciar el partido de la final de la Copa del Mundo de Qatar que Argentina jugará este domingo ante Francia, sino que por el contrario, lo verá en la Quinta de Olivos acompañado por su familia.

«Como millones de compatriotas, disfrutaré la Final de la Copa del Mundo en casa. Viviré este momento fantástico como hasta ahora, junto a mi gente. En la cancha van a estar los mejores de los nuestros y en la tribuna una gloriosa hinchada», escribió el mandatario nacional este sábado al mediodía desde su cuenta oficial de Twitter, en relación a una invitación para ver el encuentro deportivo desde el país asiático.

«Además, cábalas son cábalas», subrayó Fernández con un emoji de una cara guiñando el ojo, una broma picante que se suma a la polémica por la decisión del expresidente Mauricio Macri, quien pese a haberse ganado la fama de portador de mala suerte en el Mundial de Qatar, confirmó que este domingo asistirá al partido de la final de la selección argentina y Francia.

De esta manera, con la publicación de hoy, el presidente descartó de plano la posibilidad de viajar a Qatar que había deslizado el jueves la portavoz presidencial Gabriela Cerrutti, tras las invitaciones oficiales que recibió el mandatario para concurrir a la final.

En su conferencia de prensa de ese día, la funcionaria mencionó que el jefe de Estado y todo el gabinete estaba «pendiente» del resultado de la final de la Copa del Mundo de la FIFA, y afirmó que «no hay ninguna decisión tomada» en relación a un posible viaje del mandatario para presenciar el partido en Qatar.

«Fútbol y política no se mezclan. No nos interesa mezclar, tiene que disfrutarlo la ciudadanía. El Presidente tiene buena relación con Emmanuel Macron y han intercambiando chats previamente, pero no hay ninguna decisión tomada», indicó al ser consultada en rueda de prensa en Casa de Gobierno sobre si el Presidente viajará a Qatar de cara al partido de mañana.

Comentarios

Comentarios