Ziliotto: «Con orgullo podemos decir que en Castex invertimos $ 1.825 millones» en obras

El gobernador Sergio Ziliotto ayer enfatizó que en su gestión no se priorizan la cantidad de habitantes ni el color político de las comunas pampeanos, porque pretende que todos los pampeanos cuenten con las mismas posibilidades y derechos.

El mandatario pampeano ejemplificó que en Eduardo Castex «abordamos el tema del pavimento, desagües pluviales, desagües cloacales, viviendas, ayudamos al municipio como lo hicimos con el resto de las comunas por la crisis económica que se agravó por la crisis sanitaria de la pandemia».

«Hoy con orgullo podemos decir que en Eduardo Castex a valores de hoy hemos invertido 1.825 millones de pesos, de recursos de todos los pampeanos. Quizás sea un número que para muchos no tiene dimensión, pero no me equivoco si digo que duplica el presupuesto anual de la comuna de Eduardo Castex», detalló.

«Nos llena de orgullo reivindicar la política, esa política que mucha veces es denostada porque no se cumple con la palabra, pero no es nuestro caso porque venimos a dar respuestas. Y esto no termina acá, porque cuando hay necesidades y derechos, ahí está nuestra responsabilidad y compromiso», concluyó.

