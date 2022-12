En Castex competirán dos listas en 2023: ¿Curutchet – Ordoñez en Cambiemos y Montelongo en el Frejupa?

Anoche continuaban las reuniones y negociaciones entre las principales agrupaciones políticas de Eduardo Castex para definir las listas de candidatos para las próximas elecciones.

En el oficialista Frente Cambiemos estiman que la intendenta Mónica Curutchet podría postularse para la reelección, pero hay algunas «escaramuzas» principalmente por la conformación de la lista de concejales, y al cierre de está edición algunas fuentes indicaron que hasta «el jueves 22 a las 24 horas» continuarán las negociaciones porque las candidaturas «están sujetas a algunas definiciones» internas. Por su parte, en el Frente Justicialista Pampeano (Frejupa) la situación es aún más compleja, porque «se bajó» quien iba a encabezar inicialmente la lista de candidatos, y en las últimas 48 horas retomaron las reuniones y encuentros para tratar de armar una nómina «de unidad» que contenga «a todos los sectores internos».

Cuestionan candidaturas.

Algunas versiones indicaron que Curutchet encabezaría nuevamente la lista de candidatos locales del Frente Cambiemos, pero está vez la fórmula sería con otro ex intendente local: Luis Ordoñez. Y entre los primeros lugares de la lista de concejales ubicaban a Silvina Soncini, Omar Rojas (PRO) y María Emilia Romero. La jefa comunal además pretende que Florencia Zumel continúe en el Juzgado de Paz.

Curutchet ayer mantuvo una reunión con dirigentes provinciales del PRO, donde habrían acordado «algunos temas» que irían más allá de las candidaturas, pero también se abordó la integración de un dirigente de ese sector en la lista de concejales.

Algunos sectores del radicalismo resisten algún «nombre en particular» de la lista de concejales, fundamentalmente porque la cuestionada está involucrada en el proceso que se dirime en la Justicia por un tema que «socialmente es muy sensible». Y otros -también radicales- entienden que el actual viceintendente y ex intendente Juan Chiquilitto debería continuar entre los concejales.

«Estamos trabajando para armar una lista de unidad, pero ninguna candidatura es definitoria y no hay nada confirmado. Se está charlando todo, incluso los cargos más importantes están sujetos a algunas definiciones», confirmaron anoche algunos interlocutores. «Hasta el jueves 22 a las 24 horas creo que no habrá nada definido», agregaron.

Incertidumbre.

En el Frejupa todo está más dificultoso, después que el ex director del Hospital Pablo F. Lacoste, Darío Balsa, decidiera «bajarse» de la candidatura que había acordado previamente con dirigentes provinciales. El dirigente Paulo Bregani confirmó que no se postulará en estas elecciones, porque pretendía ser el candidato «del consenso», pero no en medio de la actual incertidumbre interna.

En este contexto, algunos señalan al militante de La Cámpora y funcionario de la Municipalidad de Santa Rosa, Hernán Montelongo, como uno de los posibles postulantes a la intendencia local. Es más, aseguran que habría tenido reuniones para sumar algunos sectores en su lista de concejales, pero esto no pudo ser confirmado oficialmente.

Ayer hubo varias reuniones entre algunos dirigentes que se han puesto al frente de las negociaciones, y otros que ahora están más alejados de los acuerdos partidarios. «Reina la incertidumbre y esperamos que en las próximas horas se encausen algunas negociaciones para ir definiendo algunos aspectos», indicó anoche un interlocutor.

Por ahora solo dos.

Después de la atomización de las últimas elecciones, donde compitieron cuatro listas por los cargos municipales, todo indica -cuando restan 48 horas para la presentación de listas- que el 14 de mayo competirán solamente el Frente Cambiemos y el Frejupa.

El Partido Socialista (PS) que en la última elección «tercerizó» su lista con un grupo político conformado por dirigentes de distintos sectores políticos, ahora no tendrá candidaturas en Eduardo Castex. Y Pueblo Nuevo tampoco presentará listas, dado que la dirigencia provincial se sumó al Frejupa, y no presentará candidatos propios en los comicios de mayo.

El resto de las fuerzas políticas no tiene representación formal en esta localidad, y solamente podría romper con el «bipartidismo» algún sector díscolo de algunas de las agrupaciones mayoritarias, que decida optar por una tercer vía con alguno de los sellos provinciales. Aunque esta alternativa hoy estaría bastante alejada, e incluso las chances electorales serían aún más distantes de -mínimamente- alcanzar representación legislativa.

