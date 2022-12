Crimen de Lucio Dupuy: «Él ya me perdonó» y «el padre se desentendió», las últimas frases de las acusadas

En la última jornada del juicio oral por el homicidio de Lucio Abel Dupuy, el niño de cinco años que murió el 26 de noviembre del año pasado en Santa Rosa, hicieron uso de la palabra las acusadas: Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez. ¿Qué dijeron?…Abigail Páez expresó que no sabe que pasó porque tiene “muchas lagunas”. “Sé qué él (Lucio) ya me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”. Y Magdalena Espósito Valenti asumió sus culpas por los incumplimientos como madre, y disparó que el padre “se desentendió totalmente” del niño.

Durante los alegatos finales, que se extendieron durante casi seis horas, el Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó a Magdalena Espósito Valenti, la madre del pequeño, y su pareja Abigail Páez, por homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante. Sin embargo, no pidió penas porque previamente habrá un juicio de cesura. La sentencia sobre la autoría y responsabilidad penal se conocerá el 2 de febrero al mediodía.

¿QUÉ DIJERON?

La pareja de la madre del niño, Abigail Páez, expresó: “No vine acá a mentir, sino a dar mi versión y a decir la verdad de los hechos; y aunque no juré, lo juro ahora por todas mis creencias que lo que dije es la verdad”.

“Todo lo que puedan decir de mi es horrible, por eso le pido perdón a las personas se hayan sentido tocadas por el tema y por toda esta situación, y que lo lloran y lo extrañan como me pasa a mí y a su mamá –acotó–. Y también quiero pedirles disculpas a mi familia y a mi mamá porque le fallé, porque ella no me enseñó estas cosas. No sé realmente lo que pasó, tengo muchas lagunas en la cabeza, y si no conté detalles es porque estoy muy traumada. Sé que él (por Lucio) me perdonó. Ojalá yo me pueda perdonar”.

Finalmente, Espósito Valenti asumió sus culpas por los incumplimientos como madre, aunque subrayó que “se me critica a mí, pero no al progenitor –porque padre le queda grande–. A él se lo justifica cuando la responsabilidad era de los dos. Sin embargo, en todo momento se desentendió de la criatura. Y tampoco es verdad que Lucio no tenía contactos familiares. Tenía contactos con el progenitor, sus abuelos, mi familia y la de Abigail. Si ellos no quedaron conformes con esos contactos será porque no se esmeraron en tenerlos más”.

