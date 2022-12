Bloomberg apuesta a quedarse con The Wall Street Journal e ir por The Washington Post

Michael Bloomberg, el empresario multimillonario y magnate de los medios, está interesado en ampliar su poderío en el mercado de la información y analiza dar un gran golpe en poco tiempo.

Dueño de una fortuna descomunal, el ex alcalde de Nueva York analiza adquirir Dow Jones, la empresa matriz del diario económico The Wall Street Journal y no descarta tampoco cerrar un trato con Jeff Bezos para quedarse con The Washington Post.

La noticia fue revelada este viernes por Axios. De acuerdo a la información difundida por fuentes cercanas al magnate, Bloomberg quiere expandir su imperio de medios y ve su desembarco en Dow Jones -el editor de títulos financieros como The Wall Street Journal, Barron’s y MarketWatch- como la opción ideal. La fusión de Bloomberg y Dow Jones crearía un gigante de noticias de negocios sin precedentes en Estados Unidos.

Bloomberg es cercano al propietario de News Corp, matriz de Dow Jones, Rupert Murdoch, pero no estaría interesado en adquirir también la compañía hermana de News Corp, Fox Corporation. De todas maneras, Bloomberg aún no se ha acercado a Murdoch sobre su interés, ni ha comenzado a involucrar a terceros oficiales, como banqueros, para evaluar la oportunidad.

La otra alternativa que baraja el multimillonario de orientación demócrata, que gobernó la ciudad de Nueva York entre 2002 y 2013, sería la de comprar The Washington Post si Bezos se decidiera a venderlo. Tal como informó LPO, el diario del dueño de Amazon atraviesa turbulencias financieras, registra pérdidas por primera vez desde 2013, cae en suscriptores y está decidido a avanzar con una fuerte reducción de personal en el primer trimestre de 2023.

Bloomberg conoce a Bezos -algunos los definen como amigos, aunque no de lo más cercanos- y, sobre todo, imagina que la sinergia del Post combinado con Bloomberg puede resultar un fuertísimo competidor para The New York Times.

Según Axios, un acuerdo con Dow Jones le daría a Bloomberg acceso a un título comercial de primer nivel que podría aprovecharse para vender más suscripciones a la Terminal Bloomberg, una plataforma de datos, noticias y análisis en tiempo real para profesionales financieros.

Las suscripciones a la Terminal constituyen la gran mayoría de los ingresos de Bloomberg LP, que superaron los $10 mil millones por primera vez en 2018. La oferta de noticias de Bloomberg, impulsada por Bloomberg Media, ha ayudado a la Terminal a diferenciarse de otras plataformas de datos y análisis en Wall Street. Bloomberg planearía integrar cualquier título que adquiriera con Bloomberg Media, creando un formidable imperio de noticias de negocios, dijo la fuente.

Las dos grandes apuestas de software del Post bajo Bezos se están dejando de lado y potencialmente se están vendiendo, lo que lleva a algunos a preguntarse cuánto se invirtió. Bezos sigue estando en la propiedad. Sin embargo, desde el Post aseguran que el diario no está a la venta.

Bloomberg es un emporio en permanente expansión. En 2021, Bloomberg L.P. compró lo que entonces era un grupo de investigación y noticias de servicios profesionales llamado Oficina de Asuntos Nacionales, o BNA, por alrededor de $990 millones. Bloomberg BNA ahora se llama «Bloomberg Industry Group» e incluye subdivisiones centradas en temas como informes legales.

La compañía adquirió un negocio de índices de referencia y estrategia de cartera de Barclays en 2016 y, finalmente, lo renombró como «Bloomberg Índices» después de que expirara un acuerdo de marca compartida de cinco años con Barclays.

Comentarios

Comentarios