El piloto pampeano David Zille largará el Dakar 2023

El pampeano David Zille, que se encuentra radicado en Neuquén, será uno de los pilotos argentinos que disputará desde el 31 de este mes al 15 de enero la 45 edición del Rally Dakar, que se llevará a cabo por cuarto año consecutivo en las dunas de Arabia Saudita.

La carrera off road más difícil y espectacular del mundo será de 14 etapas, con un total de 8.549 kilómetros, de los cuales 4.706 serán cronometrados ( pruebas de velocidad pura), y de enlace 3.333 kilómetros.

La competencia reúne a 820 competidores, entre pilotos y navegantes, 150 son debutantes, 131, “Leyendas” (los más experimentados), es decir que participaron en más de diez ediciones; y 27 serán Original y correrán sin asistencia.

ZILLE EN LOS UTV

Zille, oriundo de la localidad pampeana de 25 de Mayo, disputó el Dakar 2022, en el que terminó décimo en Side by Side. Ahora correrá en la categoría T3 entre los UTV con un Can Am Maverick X3 del equipo South Racing, teniendo como navegante a Sebastián Cesana. Para este nuevo desafío, el corredor argentino se preparó intensamente durante el año disputando el campeonato cordobés de rally, compitió en el Rally de Atacama como opening y el rally de Marruecos, tercera fecha del campeonato del Mundo de Cross Country.

Zille afirmó que llega con una buen entrenamiento para el Dakar 2023, y que decidió saltar de categoría como un desafío mayor. Aseguró que esta edición de la carrera más exigente del mundo será más difícil que la anterior.

MOTOS

Por otra parte, en motos la Argentina tendrá la posibilidad de revalidar el triunfo que en 2021 logró el salteño Kevin Benavides (KTM), quien esta vez tendrá como principales rivales al actual campeón, el británico Sam Sunderland (GasGas), y el subcampeón, el chileno Pablo Quintanilla (Honda); el español Joan Barreda (Honda), el australiano Toby Price (KTM) y el estadounidense Ricky Brabec (Honda).

AUTOS

En Autos, el qatarí Nasser Al-Attiyah buscará su quinto triunfo y dentro de la estructura de Toyota también está el sudafricano Giniel de Villiers (Toyota). También asoma como favorito Audi con sus RS Q E-Tron E2 híbrido con dos motores eléctricos y otro de combustión derivado del DTM (Campeonato Alemán de Turismo). Sus pilotos volverán a ser el español Carlos Sainz, el francés Stéphane Peterhansel y el sueco Mattias Ekstrom. Se suman los corredores del equipo Prodrive con sus prototipos y al volante los franceses Sébastien Ogier, Guerlain Chicherit y el argentino Orly Terranova.

CUATRICICLOS

Mientras que en Cuatriciclos, los argentinos Manuel Andujar (Yamaha) y Francisco Moreno Flores (Yamaha) intentarán batir al último vencedor, el francés Alexandre Giroud (Yamaha).

