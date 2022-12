Brasil: Bolsonaro brindó su último discurso y apoyó las protestas

El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró en un discurso brindado a través de sus redes sociales que respetará el cambio de poder en el cambio de gobierno que tiene a Lula Da Silva como presidente electo de todos los brasileños a partir del 1 de enero.

«El mundo no termina el 1 de enero, no hay un todo o nada, hay que tener inteligencia y mostrar que somos diferentes a ellos, que respetamos la ley y la Constitución. Di mi sangre y mi vida por Brasil, si de algo sirvió mi gobierno es haber atrasado cuatro años la llegada nuevamente de la izquierda. No se termina Brasil el 1 de enero. Tenemos una masa de personas que entienden mejor de política», aseguró el ultraderechista.

Sin embargo, Bolsonaro defendió las protestas que aumentaron la tensión política y social en la previa de la asunción de Lula: «La protesta es pacífica, siguiendo la ley, tiene que ser respetada. Siempre estaré actuando dentro de la Constitución».

A dos días de dejar el poder, los seguidores bolsonaristas realizan protestas y le exigen al Ejército brasileño un golpe de Estado para evitar la asunción del líder del Partido de los Trabajadores (PT).

En lo que pareció ser su último discurso como presidente de Brasil, Bolsonaro volvió a acusar de «parcial» a la justicia electoral por su rol durante la campaña que culminó con la victoria de Lula en el balotaje del 30 de octubre por 50,9% a 49,1%.

Comentarios

Comentarios