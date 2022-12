Chiquilitto pateó el tablero: «Curutchet y Zumel me dejaron fuera de la lista» de JxC en Castex

El viceintendente Juan Chiquilitto anoche admitió que le dolió quedar afuera de la lista de candidatos del Frente Juntos por el Cambio (JxC) en Eduardo Castex, porque pretendía continuar otro período en el Concejo Deliberante (CD), pero la intendenta Mónica Curtuchet y la Jueza de Paz, Florencia Zumel, lo vetaron. El entrevistado admitió que la lista oficialista se decidió «entre muy pocos y esas cosas generan malestar», pero consideró que es momento «dar vuelta la página y seguir adelante».

Chiquilitto fue fundamental para que JxC recupere en 2019 la intendencia de Eduardo Castex, y causó sorpresa que no haya sido incluido en la nómina de candidatos para las elecciones del año próximo. Y si bien era «vox populi» su malestar, recién ayer formuló declaraciones públicas porque se cumplía el plazo de presentación de listas ante el Tribunal Electoral Provincial para su registro y control. «Ahora que está todo cerrado podemos hablar, y espere hasta este momento porque no quería que me propongan nada a último momento», explicó.

«Lo decidieron Curutchet y Zumel».

«Tenía ganas de seguir en política, pero Mónica Curutchet y Florencia Zumel decidieron que no» integrará la lista de JxC, admitió. «Me dolió -continuó- porque se trabajó muy bien en el CD y fuimos muy respetuoso de la función del DEM. Nunca pretendimos poner piedras en el camino y no vi razones para que las cosas terminarán de esta forma».

Chiquilitto reveló que en la primera reunión que tuvo con Curutchet y Zumel les transmitió que pretendía continuar en el CD, pero cedía el cargo de viceintendente para que pusieran «alguien de su confianza». Y en la segunda reunión le ofrecieron un cargo en el DEM, porque «sabían que no lo podía ocupar porque doy clases en horario matutino» en colegios locales, narró. «Y finalmente, como era previsible, me informaron que no estaba en la lista», agregó.

-Chiquilitto, ¿tuvo mala relación en estos años con Curutchet o fue un mito de la política local?.

-No tuvimos mala relación. Fue una relación independiente porque soy respetuoso de la independencia de poderes del Estado. Quizás esa independencia o mi forma de trabajo no gusto. No gozaba de la confianza de ninguna de las dos y hoy al ver como quedo todo siento alivio.

El entrevistado recordó que en su trayectoria política «entré y salí en forma constante», y solamente «me preocupa tener la confianza de la gente».

-Ahora, dice que la lista la conformaron Curutchet y Zumel. ¿No participaron las mesas partidarias o dirigentes de los partidos que integran JxC o al menos de la UCR local?

-No. Estuvieron ellas dos, Sergio (Pregno) y yo. Con Sergio estábamos de acuerdo en todo, pero la decisión final la tomaron ellas dos.

-La lista contiene algunas personas que fueron objetadas por hechos que son de público conocimiento y donde está interviniendo la Justicia.

-En algún momento se plantearon esas cosas. Pero, no me siento en condiciones de vetar a nadie, si de plantear las cosas. Eso no fue determinante. Las cosas se hicieron muy entre pocos, muy cerrado y esas cosas generan malestar. Hay que dar vuelta la página y seguir adelante.

-Si sabía antes que quedaba afuera de la lista del oficialismo, ¿hubiera ido a una interna?

-En política, te podés equivocar, pero no te podés sorprender de las opciones. A mi no me sorprendió que me dejarán afuera. No hice una interna porque tengo amigos dentro de la gestión, y ahora están bien. Hacer una interna es poner en riesgo ganar el municipio. No tendría que haber hecho falta eso. No tiene sentido romper todo para integrar una lista. Volví a la política para ganar y si me tengo que ir, no será rompiendo todo.

