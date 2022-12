Victoria Donda confirmó en una carta su alejamiento del INADI

Victoria Donda no continuará al frente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Fuentes de Casa Rosada adelantaron que el Presidente resolvió no renovar su nombramiento como interventora del INADI. El objetivo formal es normalizar la conducción del organismo.

Según trascendió, en la decisión pesó también el acercamiento político de Donda al kirchnerismo. Donda lo confirmó en una durísima carta. Señaló que se enteró a través de un llamado del Jefe de Asesores, Juan Manuel Olmos, y que la partida se debería a sus posiciones públicas.

«Porque estoy convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso e integral en la vida de todo militante político que aspira verdaderamente a modificar realidades que duelen, es que hoy se cierra un ciclo», sostuvo en el comienzo de la carta.

Subrayó que su alejamiento no implica alejarse del FdT, rescata la centralidad de la figura de CFK como lo hizo tras el acto de Avellaneda y, antes de mencionar a Olmos y las razones, reprochó al Gobierno la falta de escucha y de reacción para atender las demandas de la gente.

«Agravando fuertemente lo anterior –dijo–, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno espacio legítimo para que nuestras voces sean escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público», dijo.

«Acaso me llevó siempre a decir lo que pienso el hecho de creer que jamás una gestión de gobierno puede divorciarse de lo que siente la sociedad que supuestamente representa».

La exdiputada Donda asumió como interventora del INADI junto con el gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2019. En las últimas horas, la conducción del organismo difundió un informe de gestión durante el último año, en el cual consignó la recepción y el tratamiento de 2542 denuncias, la mitad realizadas por mujeres, con el ámbito laboral como espacio predominante de los episodios relevados. Posiblemente haya sido la última actividad.

El nombramiento como interventora vencía el 31 de diciembre. «Cristina nos marcó hacia dónde hay que seguir construyendo”, dijo Donda el miércoles pasado, tras el discurso de la vicepresidenta en la inauguración del polideportivo Diego Armando Maradona en Villa Dominico. “Confío en Cristina que ha sido la arquitecta de la victoria en 2019 y confío que será la arquitecta en 2023”, agregó, antes de definir a CFK como “la dirigente más importante a América latina». Su posicionamiento dentro del mapa interno del Frente de Todos no sería ajeno a este final.

Comentarios

Comentarios