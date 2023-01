Hoy se cumplen 82 años, del natalicio de Daniel Toro

3 de Enero de 1941 – Nace Daniel Cancio Toro, en la Ciudad de Salta. Conocido como Daniel Toro. Cantante y Compositor.

Desde 1959 integró varios conjuntos folklóricos como “Los Tabacaleros”, “Los Forasteros”, “Los Viñateros” y “Los Nombradores”. En 1966 inició su carrera solista y en 1967 obtuvo un impresionante éxito en el Festival de Cosquin, donde recibió el premio Consagración.

Durante la dictadura militar implantada en 1976, Daniel Toro integró las listas negras y sus canciones fueron prohibidas. En esa época, para evitar la censura, utilizó el seudónimo de Casimiro Cobos. En ese período sufre en 1979 un cáncer de garganta que lo hace perder la voz. Por esa razón debió dejar de cantar muchos años, hasta que volvió al escenario en 1999.

Obras: A pura lonja y coraje (con Julio Fontana) – Agüita y sal (con Víctor Pizarro) – Algarrobo de mi infancia (con Oscar Cardozo) – Alguien me robo Septiembre (con Jorge Méndez) – Ay muchacha flor temprana (con Juan E. Piatelli) – Batalla de las Piedras (con Ariel Petrocelli) – Chacarera del adiós (con Rubén Chemme) – Cien farolitos volando (con Juan E. Piatelli) – Con amor se paga (con Rodolfo Muller) – Corazón salteño (con Julio Fontana) – Cuando tenga la tierra (con Ariel Petrocelli) – Dame la llamita de tu corazón (con Oscar Valles) – Del árbol dolorido (con Marcelo Berbel) – Detrás de la ausencia (con Oscar Valles) – El antigal (con Litto Nebbia y Ariel Petrocelli) – Este Cristo americano (con Ariel Petrocelli) – El negro Sinforoso (con Juan E. Piatelli) – El otoño en mi piel (con Oscar Espeche) – Escríbeme una carta (con Julio Fontana) – Esta noche canta Salta (con Cesar Perdiguero) – Gritaba yo que te quería (con José “Indio Apachaca” Gaillardou) – Himno a la amistad (con Gualberto Fabre y “Chango” Nieto) – Juventud siempre adelante (con Julio C. Fontana) – La caja, el bombo y la quena (con Juan E. Piatelli) – La churita (con Facundo Toro y Jorge Bonetto) – La diablera (con Facundo y Carlos Toro) – La pena del coyuyo (con José Piatelli) – Las cosas de mi sobrina (con Julio Fontana) – Luna salteña (con Héctor Pacheco) – Mi mariposa triste (con Julio C. Fontana) – Mi principito (con Celestino Miguens) – Muchacha de San juan de La Frontera (con Cesar Perdiguero) – Norte azul de mi Santiago (con Onofre Paz) – Nostalgia mía – Para cumplir con mi destino (con Marcelo Berbel) – Para ir a buscarte (con Ariel Petrocelli) – Pasacalle del amor – Pastorcita perdida (con Ariel Petrocelli) – Platerito (con Celestino Miguens) – Por amor se da la vida a veces (con Héctor Pacheco) – Por si alguna vez me voy (con Clemente Videla) – Quédate en mi (con Celestino Miguens) Sueño de trovador (con Homero Manzi) – Vamos a andar la noche (con Celestino Miguens) – Vengo a darte la mano (con Julio C. Fontana) – Zamba de tu ausencia (con Miguel Ángel Toro) – Zamba de tu presencia (con Ariel Petrocelli) – Zamba para olvidarte (con Julio Cesar Fontana), entre otras.

