Se cumplen hoy 43 años, del fallecimiento de Abel Montes

3 de Enero de 1980– Fallece Abel Montes (Martín Adriano Sosa) en la Ciudad de Buenos Aires. Compositor, autor, director de orquesta. Nacido en Dolores, Provincia de Buenos Aires.

Estudio en el Conservatorio Provincial de música de La Plata, bajo la dirección de Luis Gianneo.

Fue director de orquestas en los sellos discográficos: RCA Victor y Microfon.

Autor de los celebrados éxitos «Acuarela del río» grabado por Los Andariegos y «Gaviota» grabada por Los de Salta.

Tenía 53 años.

Obras: Acuarela del río – Bien chamamé (con Cholo Aguirre) – Cambacito pescador (con Carlos Alegre Musel) – Cuando se vaya el día – Dulcerita mía (con Osvaldo Sosa Cordero) – El camba – El Islerito – En el naranjal (con Edgardo Truffa) – Está lloviendo (con José Recalde) – Gaviota – Hoy he vuelto a reír – La cadenita – La galleguita del norte (con Carlos Abel Gómez) – La vuelta del pescador (con Carlos Alegre Musel) – Latino (con Saúl Medina) – Martin pescador (con José Kohei) – Mi desolación (con José Recalde) – Navidad isleña (con José Kohei) – No juego más (con Wilder Girivaldi) – Orillando esperanzas – Patria Blanca (con Alfredo Vittori) – Polquita de Santa Fe – Que momento – Río amigo (con Cesar Quiroga) – Rita (con Ricardo Nadaff) – Solo el amor te hará feliz (con Juan Carlos Ortiz) – Te fuiste mama – Traviesa (con Eraldo Bosio) – Tres deseos (con Saúl Medina) – Vuelves a mi (con Cesar Quiroga) – Ya no importa (con Emilia Olivieri), entre otras.

Comentarios

Comentarios