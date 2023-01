Curutchet bajó decibeles a la polémica de JxC en Castex: «Queremos a Juan en el Ejecutivo», dijo

La intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curutchet, le bajó los decibeles a las diferencias surgidas con el viceintendente Juan Chiquilitto tras el cierre de listas de candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) en la localidad. “No hay discusión”, aseguró la jefa comunal en una entrevista con Radio DON 101.5 Mhz, y sostuvo que le ofreció un cargo en el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) si logra la reelección en las elecciones de mayo.

“Él ya conoce el cargo que le ofrecimos y están las puertas abiertas para que él ocupe un espacio en el Ejecutivo, y si él no lo acepta ese espacio igualmente se creará porque es una necesidad para la localidad”, expresó Curutchet.

“Sola no puedo gobernar porque nadie lo puede hacer y quien creyó que si podía gobernar en soledad seguramente se tuvo que ir a su casa”, planteó Curutchet en la entrevista. “De adentro no lo viví como se plantea” que fue polémico el cierre de la lista local de JxC, porque “fue un armado muy natural donde no hubo grandes inconvenientes porque se trabaja en equipo y en pocos días se hizo un armado rápido”.

“Dolor”.

Chiquilitto admitió que le dolió quedar afuera de la lista de candidatos, porque pretendía continuar otro período en el Concejo Deliberante (CD), pero Curtuchet y la jueza de Paz, Florencia Zumel, lo vetaron. El entrevistado admitió que la lista oficialista se decidió “entre muy pocos y esas cosas generan malestar”.

“Tenía ganas de seguir en política, pero Mónica Curutchet y Florencia Zumel decidieron que no. Me dolió porque se trabajó muy bien en el CD y fuimos muy respetuoso de la función del DEM”, dijo.

Chiquilitto reveló que en la primera reunión que tuvo con Curutchet y Zumel les transmitió que pretendía continuar en el CD, pero cedía el cargo de viceintendente para que pusieran “alguien de su confianza”. Y en la segunda reunión le ofrecieron un cargo en el DEM, que rechazó. “Sabían que no lo podía ocupar porque doy clases en horario matutino” en colegios locales, narró.

Espacio.

“Para mí era importante la incorporación de nuevos sectores al grupo de trabajo, y encontramos un grupo de gente que está dispuesta a trabajar porque se identifican con la gestión, y nos satisface que si la gente de Eduardo Castex nuevamente nos brinda su voto de confianza podremos incorporar nueva gente para enriquecer la gestión”, explicó Curutchet.

“Es importante que hayamos alcanzado una lista de unidad porque en las anteriores elecciones tuvimos que sortear una interna, y en la reunión con Martín Maquieyra pudimos acordar un espacio para ellos porque la sociedad no creo que quiera que vayamos separado”, destacó.

Y analizó que la nómina de candidatos de JxC “es una lista que tiene nombres nuevos y gente que puede llegar a crecer en la política, que es lo que esperamos porque nosotros en algún momento nos tenemos que ir a nuestras casas”.

-Curtuchet, ¿con Zumel definieron la lista de candidatos de JxC en Castex?

-No, las decisiones se tomaron en conjunto, porque siempre tuvimos en cuenta la mesa del Comité local. El Comité designó a personas para negociar, Flor y yo tuvimos participación en eso, porque fuimos quienes anduvimos en la calle buscando la gente. Flor siempre trabaja a mi lado.

-¿Es realidad o un mito la no buena relación política con Chiquilitto?

-Es un mito. No sé de donde salió ese mito. Juan es el viceintendente, respetó su cargo y sabe lo que significa dentro de la localidad. Y si a sociedad nos da nuevamente un voto de confianza, si acepta Juan integrará el Ejecutivo. Tenemos un espacio que ya le planteamos, con un perfil donde sabemos que puede desarrollar una actividad muy interesante. Para mí es muy importante el trabajo en equipo, y de hecho en la reunión de Comité donde se analizó si estaba de acuerdo por ir a la reelección, una de mis condiciones fue que todos estuvieran de acuerdo para que me presente nuevamente.

Comentarios

Comentarios