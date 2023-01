«Titanic» vuelve a los cines por su 25 aniversario

Con motivo de su 25 aniversario, James Cameron reestrenará una vez más Titanic en las salas de cine a partir del próximo 10 de febrero de 2023, remasterizada y en 3D.

Han pasado (más de) 25 años desde que James Cameron cautivó a todo el mundo con Titanic, considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Para festejar tal acontecimiento, las salas de cine volverán a proyectar la aclamada película de Cameron para que los espectadores la disfruten de nuevo o la vean por primera vez en pantalla grande.

Protagonizada por Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon, No mires arriba) y Kate Winslet (Avatar: El sentido del agua, Mare of Easttown), la cinta sigue a Jack Dawson, un joven de clase obrera que gana dos entradas de tercera clase en el Titanic. Durante el viaje, Jack conoce a Rose DeWitt Bukater, una joven de una buena familia venida a menos que va a contraer un matrimonio de conveniencia con Cal, un millonario engreído a quien sólo interesa el prestigioso apellido de su prometida.

En su estreno, la película de James Cameron se alzó con 11 premios Oscar incluyendo los de Mejor Película y Mejor Director.