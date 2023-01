El reconocido youtuber Damián Kuc le pone fin a sus «Historias Innecesarias»

“Quería comunicarles que este año, 2023 no habrá Historias Innecesarias”, expresó Kuc en un comunicado vía Facebook. Y continuó: “Fueron cuatro años increíbles, donde mi vida cambió por completo y a niveles que aún hoy en día me cuesta entender y dimensionar”, dijo el youtuber. “Historias Innecesarias me dio muchísimas cosas. Cumplí mi sueño de chico: que internet sea mi trabajo. Fue el lugar donde pude explorar mi curiosidad en torno a múltiples temas”, agregó Kuc.

“Sin embargo, en este último tiempo, esa curiosidad comenzó a ser reemplazada por el aburrimiento, la rutina y la repetición, tres cosas que me aterran, y todo eso repercutía en ese resultado final”, expresó