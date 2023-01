Gonzalo Verón: «Independiente me arruinó la carrera»

«A mí Independiente me arruinó la carrera, literal. En lo emocional, lo psicológico y la debacle en mi carrera. Yo venía de Estados Unidos, había estado en San Lorenzo y había conseguido cosas importantes. Después de Independiente quedé tirado en mi casa y desde ahí fueron todos problemas», señaló el jugador de 33 años que en 2018 fue buscado por Estudiantes de La Plata.

Los idas y vueltas del jugador con el club entonces presidido por Hugo Moyano pusieron al volante en un situación desesperante: «Yo por las amenazas me fui del país. A veces tengo ganas de volver por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, pero la verdad es que me da miedo. Tuve amenazas y puteadas por Instagram, a mi señora también le mandan mensajes. Uno está reclamando lo que le corresponde. Yo veo a alguien con la camiseta de Independiente y me tengo que andar escondiendo para no recibir insultos. Vivir así no es nada lindo»

«Nos llama la atención porque esto parece que no surgió en la auditoría de Doman. Resulta raro. Insisto en que esto se tiene que terminar en algún momento y que la justicia deberá aclarar la situación. La gente tiene que tomar conocimiento de esto», cerró quien sigue su camino en el fútbol peruano a la espera de que la impunidad a la hora de negociar con los dirigentes se termine y sea justicia.