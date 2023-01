Termina amenazado el ciclista que se hizo viral por filmarse rompiendo autos

Bajo el nombre de “BiciBandido” se hizo viral en las redes por golpear autos en su bicicleta, lo identificaron y ahora sufre amenazas.

Cristian se filma circulando por la Ciudad y dañando vehículos que no respetan la senda para bicicletas. El hombre de 37 años, conocido como “BiciBandido”, aseguró que tras la difusión de esas imágenes sufrió la filtración de sus datos y que, desde hace días, él y su familia no paran de recibir amenazas.

Mediante la filmación de cientos de videos acumuló, en los últimos años, más de 144 mil suscriptores en YouTube y más de 190 mil seguidores en TikTok. Sin embargo su accionar comenzó a tomar mayor trascendencia a partir de una compilación que él mismo realizó y compartió. “Me arrepiento y no lo estoy haciendo más, son videos viejos, estoy saliendo más calmado. Son compilaciones, no es que ando así, es enfermante y estresante lo que me está pasando”, dijo Cristian.

El hombre de Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero, comenzó a recibir una serie de amenazas que lo obligaron a abandonar su principal ingreso económico. “Vendo artículos en Mercado Libre desde 2011. Encontraron mi cuenta ahí también y me insultaban en todas las publicaciones. Las tuve que pausar y dejar de vender. No sé de qué voy a vivir realmente”, expresó.

Cristian comenzó a recorrer la Ciudad de Buenos Aires con una GoPro en el pecho luego de un incidente que sufrió en su propio barrio a bordo de su bicicleta.

