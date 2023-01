Rodríguez Larreta: “La Pampa es una de las provincias con más potencial”

El jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, ayer estuvo en Santa Rosa, para apoyar la precandidatura gubernamental del diputado nacional Martín Maquieyra en la interna, del domingo 12 de febrero, de Juntos por el Cambio (JxC). “La Pampa es una las provincias que más potencial tiene y que hoy se está desperdiciando una oportunidad de crecimiento”, dijo. Y agregó: “JxC está trabajando para potenciar la producción agropecuaria de la zona y colocarla en el mundo”.

El jefe de gobierno porteño en la conferencia de prensa deslizó que analiza una candidatura presidencial, pero también ratificó las aspiraciones de llevar al máximo despacho del edificio de Balcarce 50. “Me mueve ser parte de la generación que saque la Argentina adelante. Soy muy optimista, aún con la angustia y la dura realidad que estamos viviendo”, admitió.

COPARTICIPACIÓN

“Gracias a que estamos juntos no sólo vamos a ganar, sino que hoy el Gobierno no puede llevarse puesta a la Justicia”, dijo. Y condenó los incidentes ocurridos en Brasil, sentenciando: “es tan grave lo que sucedió ahí para la democracia como lo que sucede acá cuando el gobierno no cumple un fallo de la Corte Suprema e impulsa un juicio político por el contenido de los fallos”.

“La Constitución dice que todo traspaso de funciones tiene que estar acompañado por los fondos correspondientes. En el momento en que a la Ciudad de Buenos Aires se le traspasó la policía, a La Pampa no le dieron un centavo. No le dieron ni un peso a ninguna provincia argentina excepto a la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

En otro tramo, aclaró que el fallo de la Corte Suprema que benefició a la CABA estableciendo que Nación debe restituir los fondos coparticipables, también les da garantías a las provincias. “Les garantiza que, de acá en adelante, nunca más el gobierno nacional va poder sacarles un peso del fondo de coparticipación. Es un fallo que favorece al federalismo”, expresó.

“PLAN DE DESARROLLO”

Larreta también se refirió a la inflación, y cuestionó que el gobierno nacional “no tiene un plan o un rumbo que nos lleve a la estabilidad, que es lo que la Argentina necesita”. “Hay improvisaciones, parches, y así estamos, con el 40% de pobreza, sin reservas en el Banco Central, inflación galopante”, expresó.

El referente de JxC detalló que para resolver la inestabilidad “no se pueden tomar medidas aisladas”. “Hay que hacer un plan para desarrollarnos más; hay que hacer obras de infraestructura necesarias para acompañar ese crecimiento; hay que revolucionar el sistema educativo; hay que modernizar el sistema laboral; replantear el sistema impositivo, para que promueva las inversiones y hay que terminar con la burocracia del estado”, concluyó.

