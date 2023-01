Se cumplen hoy 6 años, del fallecimiento de Horacio Guarany

13 de Enero de 2017 – Fallece Eraclio Catalín Rodríguez, En la localidad de Lujan, Provincia de Buenos Aires. Cantor, escritor y compositor. Surgiría en la historia como uno de los más grandes del folklore argentino, bajo el seudónimo artístico de: “Horacio Guarany».

Habia nacido en Las Garzas, Provincia de Santa Fe.

Su niñez transcurrió en la localidad de Alto Verde en su provincia natal. Horacio era el número 12 de 14 hermanos, nacidos del matrimonio de doña Feliciana Coreijo (nacida en León, España) y Jorge Rodríguez (aborigen correntino).

En 1943, se radico en Buenos Aires, cantaba tangos y boleros en un boliche de La Boca y hasta fue marinero como cocinero y también de foguista.

Debuta en la orquesta de Herminio Giménez, cantando música paraguaya en guaraní.

En 1955, tras el derrocamiento de Perón, se afilio al Partido Comunista.

En 1957, se presenta en Radio Belgrano, logrando que su interpretación de «El Mensú» sonara en las radios.

En 1961 se convierte en uno de los pioneros, actuando en la primera edición del Festival de Cosquin.

Ya exitoso, en 1972 Protagonizaría junto a Olga Zubarry la película «si se calla el cantor».

En 1974, protagonizo la película «la vuelta del Martin Fierro». Ese año recibe amenazas de muerte y atentado con bombas por parte de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), por lo que partió a su exilio, primero en Venezuela, luego en México y finalmente en España.

La dictadura de 1976, hace desaparecer sus discos y censura sus canciones, aun así el regresa al país en 1978 y a pesar de sufrir otro atentado con bomba en 1979, decidió permanecer en el país, pero solo podía presentar sus espectáculos en el interior del país.

En 1983, con el regreso de la democracia, vuelve a brindar recitales y presentaciones televisivas en Capital.

En 1989, compro su famosa finca «El plumas verdes» en Lujan, Provincia de Buenos Aires.

En 2007 filma «El grito en la sangre», dirigido por Fernando Musa y actuando junto a Abel Ayala, Florencia Otero y Roberto Vallejos. La película está basada en la novela «Sapucay», del propio Guarany.

Apodado «Pueblo» (por ser consecuente con la música de su gente) y «El Potro» (por su carácter indomable).

Fallece a causa de un paro cardiorrespiratorio a la edad de 91.

Obras: Achalay Tafí del Valle – Adiós amada (con Juan Eduardo Piatelli) – Agüita fresca – Allá por Suncho Corral (con Carlos Carabajal) – Amar amando – Caballo que no galopa – Caminante si vas por mi tierra – Canción con vos (con Armando Tejada Gómez) – Canción del adiós (con José Ángel Buesca) – Canción del perdón (con Juan Eduardo Piatelli) – Canción para mi niño solo (con Leonardo Favio) – Canción para un niño hachero (con Carlos Carabajal) – Canta gallito – Carta a un amigo (con Alberico Mansilla) – Como aquella zamba – Como se achica la vida (con Roberto Cambare) – Coplera del prisionero (con Armando Tejada Gómez) – Cristofani el alfarero – Cuando ya nadie te nombre – De puro cantor nomas – Del amor ausente – Del Chúcaro – El amor es un viento que regresa – El llanto de las vidalas – El loco de la guerra – Está lloviendo en Lujan – Este niño que viene de lejos – Estrellita – Guitarra de los boliches – Guitarra de medianoche – Guitarra, vino y rosas – Jacinto Piedra – Jazminero azul – La cosquinera – La litoreña – La Lujanera – La sexta en re – La vi bajar por el rio – La villerita – Las voces de los pájaros de Hiroshima (con Manuel Serrano Pérez) – Me peina el viento los cabellos (con Ricardo Neftali Reyes) – Memorias de una vieja canción – Mi viejo mate español – Milonga al amigo fiel (con José Raúl Russi) – Milonga para mi perro – Mocito salamanquero – Nada tengo de ti – Niña de San Ignacio – No quisiera quererte (con Juan Eduardo Piatelli) – No te cases con minero (con Andrés Fidalgo) – Otoño es más gris en Lujan . Padre del carnaval (con Cesar Isella) – Perdón doctor – Pescador y guitarrero – Porque grito – Puerto de Santa Cruz – Que tristeza tendrán – Quiero tu voz – Recital a la paz – Romance de Plumas Verdes – Salteñita de los valles – Si se calla el cantor – Soldado aprende a tirar (De Nicolás Guillen) – Tajo largo (con Jorge Mlikota) – Tristezas del porque – Viejo German Canoero – Volver en vino – Yo soy el dueño de todo – Yo tengo un amigo nuevo – Zambita de piel morena, entre otras.

