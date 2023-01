Cayó un rayo mientras cargaba su celular y se salvó de milagro

Un adolescente de 16 años se descompensó y debió se asistido en un centro de salud tras recibir una descarga eléctrica, producto de la caída de un rayo mientras manipulaba un celular cuando una tormenta caía en la ciudad santiagueña de Herrera, según informó la Policía.

Según informó El Liberal, el hecho se registró pasadas las 22:30 del jueves cuando efectivos de la Comisaría 19 recibieron un llamado telefónico en el que una mujer pedía ayuda debido a que su hijo al parecer «se había electrocutado».

De inmediato, los uniformados se trasladaron hasta una posta sanitaria de la zona y junto a una ambulancia arribaron hasta la vivienda situada en la calle Saavedra y Ruta Nacional 34 del barrio Centro donde los efectivos se entrevistaron con Roxana Ledesma, de 42 años, quien, en medio de una crisis de nervios, les contó que su hijo se encontraba descompensado.

Momentos después, el menor recibió asistencia médica y, tras ser compensado, fue trasladado al hospital Zonal de Colonia Dora donde recibió permaneció internado hasta la mañana del viernes.

En diálogo con el mencionado medio santiagueño, la madre del joven contó: «Yo vivo con mi esposo, con Bruno y mi nietito y cerca de las 21:30, él (por el último mencionado) me pidió que le hiciera la comida, entonces me fui a cocinar. Yo no sabía que la tormenta era tan fuerte y, en un momento veo por la ventana una luz blanca que ilumina todo y escucho una explosión muy fuerte. Apagué la hornalla porque creí que había explotado la garrafa».

«Corro al comedor y lo abrazo a mi nieto. Después empiezo a llamarlo a Bruno que estaba en la pieza con el celular, pero no me contestaba. No había luz en toda la casa entonces me voy a verlo. Cuando llego a la pieza, él estaba boca abajo, el cargador enchufado y el teléfono tirado a un costado. No me respondía, comencé a gritar, vino mi esposo y tratamos de reanimarlo, en ese momento no contestaba hasta que reaccionó», sostuvo la mujer.

Según relató, el adolescente ya había reaccionado cuando arribo la ambulancia y subió por sus propios medios al vehículo para ser trasladado al hospital de Colonia Dora.

«Pensé que estaba muerto, aún no sabemos qué pasó», dijo la madre del menor, a la vez que añadió: «Fue tan fuerte la explosión que quemó la tele, los focos. Suponemos que un rayo cayó muy cerca de mi casa porque solo nosotros nos quedamos sin luz. Por suerte fue un susto y Bruno está bien que es lo más importante».

Comentarios

Comentarios