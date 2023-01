Chicho Serna tajante sobre la situación de Agustín Rossi

El colombiano, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol del elenco Xeneize, se refirió al precontrato que firmó el arquero con Flamengo de Brasil.

Boca Juniors continúa con su puesta a punto de cara a un semestre cargado de partidos que iniciará con la Supercopa ante Racing Club en Abu Dhabi. Sin embargo, el foco, por estas horas, pasa por saber qué sucederá con Agustín Rossi, quien se irá libre de la institución a fines de junio y que anunció públicamente que llegó a un acuerdo económico para defender la camiseta del Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores.

Una vez finalizado el amistoso internacional ante Everton de Chile en el Bicentenario de San Juan (empate 0 a 0), Chicho Serna, uno de los integrantes del Consejo de Fútbol, brindó algunos detalles sobre lo que sucederá con el ex arquero de Chacarita y Lanús. “Está muy claro todo el esfuerzo que ha hecho el club ofreciendo varios contratos. De la propuesta inicial a la última hubo una mejoría muy grande, pero ustedes ya saben lo que pasó. No hay que potenciar en el tema”, comenzó su relato en zona mixta.

Al ser consultado sobre si continuará defendiendo el arco del Xeneize en este semestre, el colombiano esbozó: “Eso no lo defino yo. Hay que preguntarle a nuestros hinchas cómo se sienten, qué piensan. No hay que quedarse en un nombre, hay que seguir. Este es el Mundo Boca, vamos para adelante con todo. Hicimos un gran esfuerzo, se hicieron varias propuestas, tratamos de satisfacer a su agente y a Agustín pero no fue suficiente según parece”,

“Agustín tomó una decisión con su agente, lo hicieron público. Esperemos a ver qué pasa en los próximos días”, concluyó sobre el tema. Rossi, que continuará su carrera en Brasil, fue clave para la obtención de la pasada Copa de la Liga y la Liga Profesional.

