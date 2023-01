Caso Baéz Sosa: Días claves en el juicio por el crimen de Fernando

Este lunes se lleva a cabo la decimoprimera audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa. Para hoy están programados los testimonios de Juan Pedro Guarino y Alejo Milanesi, quienes demoraron su declaración por un inconveniente de Fernando Burlando con el trafico.

Durante esta jornada declaró Juan Pedro Guarino, en tanto que Alejo Milanesi se retiró de la sala de los Tribunales de Dolores y no brindará testimonio. Ambos presenciaron todo lo ocurrido aquella madrugada: cuando sacaron al grupo del boliche, cuando los imputados se fueron a la quinta y cuando fueron arrestados.

Juan Pedro Guarino, el rugbier que -inicialmente- era parte del grupo imputado por la muerte de Fernando Báez Sosa y luego fue desvinculado, aseguró que no vio los golpes que sus amigos le dieron a la víctima, pero sí a Máximo Thomsen al lado “de un chico” quien resultó ser la víctima tal cual se enteró al día siguiente. “No lo podía creer” dijo, ante lo cual el querellante Fernando Burlando le preguntó por qué: “Habíamos ido de vacaciones a pasarla bien, ellos ya se habían peleado anteriores veces, yo había hablado con mi mamá y mi novia que si volvía a pasar, yo me iba a volver de las vacaciones. Por eso digo que no lo podía creer”.

Luego del asesinato, Juan Pedro Guarino, Alejo Milanesi y los ocho rugbiers acusados quedaron imputados por el crimen. Sin embargo, tras pasar 23 días presos, el 10 de febrero de 2020, Guarino y Milanesi recuperaron su libertad luego de ser sobreseídos en la causa. La fiscal Verónica Zamboni había explicado que no había elementos para vincular a los dos jóvenes en el homicidio: “Las esenciales pericias que arrojarían claridad sobre la participación o no de Guarino y Milanesi en el suceso han arrojado resultado negativo”.

A su vez, la representante del Ministerio Público explicó que “el estar allí con su grupo de amigos o resultar con lesiones (en el caso de Guarino, por una posible quemadura, y en el de Milanesi, por lesiones menores) no habilitan a mantener una imputación penal por homicidio”.

Asimismo, Zamboni había asegurado que ninguno de los dos pudieron ser ubicados en el lugar del ataque a Fernando, ya que solo aparecían en las inmediaciones y alejados de la víctima. Estos dichos se dieron en referencia a que las cámaras de seguridad muestran a ambos jóvenes a unos 50 metros del lugar del hecho.

