Maquieyra: “Al Gobierno (nacional) no le interesa la Ley Lucio”

El diputado nacional y precandidato a gobernador del PRO – La Pampa, Martin Maquieyra, cuestionó que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, no incluyó el tratamiento de la Ley Lucio en la sesión extraordinaria que se realizará entre el 23 de enero y el 28 de febrero. El proyecto tiene media sanción en la Cámara de Diputados y necesita el tratamiento en la Cámara de Senadores para que se convierta en ley.

«Es lamentable que el presidente no incluya el tratamiento de la Ley Lucio en el Senado. Necesitamos con urgencia que se trate cuando antes en la sesión para que finalmente sea ley. Lo único que falta es que los senadores aprueben el proyecto, no entiendo por qué el presidente decide no tratarlo», enfatizó Maquieyra.

1Maquieyra presentó el proyecto de ley el 15 de diciembre de 2021 y se aprobó en Diputados un año después, el 9 de noviembre de 2022 por unanimidad de todos los bloques. Un hecho histórico que demuestra la importancia de la Ley Lucio.

«Vamos a seguir reclamando para que lo traten. Junto a la familia Dupuy hemos hecho un esfuerzo enorme para tratarlo en un año y necesitamos que el Senado la apruebe con urgencia. Esperamos que el presidente reconsidere este hecho y lo incluya en el temario», finalizó Maquieyra.

Comentarios

Comentarios