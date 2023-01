Piqué le volvió a responder a Shakira y llegó en un Twingo

Tras la nueva canción de la cantante colombiana, el futbolista llegó a las grabaciones de la Kings League en el auto que Shakira menciona en la Music Session con Bizarrap para burlarse de él.

Shakira lanzó una colaboración con Bizarrap estrenando la Music Session #53 en donde destrozó a Gerard Piqué por haberle sido infiel. Sin embargo, lejos de quedarse callado, el ex futbolista sigue sumando tensión al conflicto mediático. El viernes pasado se presentó en el estudio de Kings Legend, el torneo de fútbol 7 que organiza mediante Twitch, con un reloj Casio. “Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”, dice Shakira en su canción comparándose con Clara Chía Martí, la nueva novia de Piqué. En el tema, la cantante colombiana no solo disparó contra su ex pareja, sino que también fue en contra de la tercera en discordia.

Para sacarle jugo al juego mediático, el ex capitán del Barcelona FC, anunció un supuesto acuerdo comercial con Casio, donde la empresa japonesa patrocinaría a Kings Legend, el torneo que organiza junto a Ibai Llanos y participa Sergio “Kun” Agüero. Aunque, los fabricantes de relojes y calculadoras durante las últimas horas aseguraron que no hay ningún acuerdo.

Sin embargo, Piqué decidió ir más allá. Durante el domingo, llegó a las grabaciones de Kings Legend manejando un Renault Twingo. El papá de Sasha y Milán fue filmado por sus compañeros mientras ingresaba al estacionamiento del estudio en el vehículo mencionado por Shakira.

El deportista ingresó al estacionamiento, dejó el polémico auto estacionado y se bajó con total tranquilidad mientras el resto de los presentes se ríen de la escena. La grabación la subieron a las redes sociales del torneo de Twitch y rápidamente se volvió viral. También circularon imágenes del defensor tomándose con humor la situación y sonriendo junto al auto. Sin embargo, los fans de la colombiana no le dejaron pasar un detalle: estaba utilizando un reloj Rolex.

