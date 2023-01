Cuento del tío en Castex: Les sacaron $ 1,5 millones entre depósitos y extracciones de cuenta bancaria

Mediante un típico ardid del cuento del tío, una familia y su amigo fueron despojados de casi 1,5 millones de pesos, por personas que se comunicaron desde números telefónicos con característica de Chaco y Buenos Aires. «Nosotros les pagamos casi $ 100 mil de los repuestos al supuesto camionero que había quedado en la ruta en cercanías de Trenel, y al amigo de mi papá le vaciaron $ 1,3 millones de la cuenta bancaria», relató ayer martes -aún indignada- Marian Maruelli Seibel.

La estafa se concretó el jueves 12, y todo comenzó cerca de las 11 horas. Los timadores en pocas horas, con argumentos convincentes e indicaciones precisas, se apropiaron de casi $ 1,5 millones.

Fuentes policiales indicaron ayer que efectivamente existe una denuncia, y se encuentran «trabajando en la investigación» del episodio descripto por los damnificados.

El padre de la joven Maruelli Seibel recibió un llamado de un castense que realiza auxilios para indicarle que un supuesto camionero «se había quedado» en la ruta, en cercanías de Trenel, y requería de un servicio mecánico. Seguidamente se comunicó el supuesto transportista, y ahí comenzó la estafa.

El estafador le dijo al mecánico castense que antes de viajar abone los repuestos que habían llegado al Correo Argentino en Eduardo Castex, y él que le restituiría el dinero cuando se encontraban en la ruta. La hija del mecánico se dirigió a un local para hacer el pago por Rapipago, pero seguidamente le indicó que tenía que abonar en una cuenta de Ualá.

La joven consultó al auxilio local porque le generó desconfianza hacer un pago por esta billetera virtual. El interlocutor le dijo que había estado con el hombre y que lo conocía, narró Maruelli Seibel. Y depositó los $ 60 mil.

El supuesto camionero se comunicó nuevamente para indicarle que ahora tenía que depositar $ 40.000 en una cuenta bancaria, para liberar el otro repuesto necesario para reparar el camión. La joven inicialmente se negó, pero el supuesto transportista le envió un comprobante de pago «muy parecido a los originales» del primer depósito, pero resultó que era «totalmente falso» y «el dinero nunca ingresó en mi cuenta».

De mal en peor.

La joven castense se comunicó para reclamar que no ingresaban los $ 100 mil que había depositado en la cuenta de Ualá y en la cuenta bancaria. Y el supuesto transportista le respondió que necesitaba una cuenta bancaria de un Monotributista para hacer la transferencia, y le dio los datos del hermano. «Al rato me llama y me dice que la cuenta de mi hermano estaba vacía y no podía hacer el depósito. Ahí ya empecé a sospechar, pero me hizo un verso, que me convenció, más allá que me parecía todo muy raro», relató la entrevistada.

Seguidamente entró en escena otro estafador, en este caso un supuesto contador. «Nos embarulló, nos convenció y le dimos los datos bancarios de un amigo de mi papá para recuperar el dinero de los repuestos. Y lo llamaron por teléfono, pero mientras uno lo entretenía en el teléfono, se ve que el otro le vació la cuenta bancaria, porque le sustrajeron $ 1,3 millones», expresó -aún entre indignada y resignada- la vecina castense.

«Lo extraño es que en el teléfono no saltó nunca que podía ser fraude, me apareció como número desconocido el supuesto contador y recién en la última llamada me apareció el cartel de supuesto fraude, pero ya era tarde», agregó Maruelli Seibel.

Comentarios

Comentarios