Pertossi y Cinalli declararon en la última audiencia del juicio Báez Sosa

Lucas Pertossi y Blas Cinalli declararon y negaron haberle pegado a Fernando Báez Sosa.

«Fue una tragedia terrible. Falleció un chico de mi edad, no lo puedo creer», comenzó declarando Cinalli. «No hubo plan, ni planificación, ni nada», continuó. «No le pegué en ningún momento a Fernando» (según las pruebas hay ADN de Fernando en las uñas de Blas Cinalli). «En el boliche veo que un chico le estaba por pegar a un amigo. Lo agarro y nos caemos al piso, nos trenzamos. Debe ser esa la sangre que aparece en mi dedo según las pericias».

Posteriormente pidió ver entrevistas de Burlando donde los insulta. «Así me trataron tres años. Es una falta de respeto. No le voy a responder preguntas a ese abogado», afirmó. El fiscal vuelve a pedir el video de la pelea. Le pide a Cinalli que diga quien estaba peleando, y se niega a responder. Los acusados siguen sin acusarse entre ellos y solo responden preguntas sobre su persona.

Le consultaron también por el chat en el que le dice a un amigo «creo que matamos a uno». Al respecto, explicó: «Eso es lo que escuchaba yo de los vecinos. Yo le repetía a mis amigos lo que pasaba. No estaba muy lúcido, yo no creo que había pasado tan así. Yo no sentí que había sido yo ni mi grupo de amigos».

Minutos después pidió la palabra Lucas Pertossi. Como todos los acusados que declararon hasta el momento, relatan el día del crimen desde la tarde previa al asesinato. Comenta que desde las tres de la tarde, estaban tomando alcohol. «Saqué el celular para filmar adentro del boliche porque un patovica dijo que a mi amigo lo iban a cagar a trompadas». «Mis amigos me dicen ‘Croniquita’ o ‘Intento de Influencer’ porque siempre filmo todo», continuó.

«Escucho gritos, me paro, me acerco, veo que hay gente que no conocía pero reconozco a mis amigos. En unos segundos veo que agarran a un amigo del pie y lo quieren tirar al piso, me acerco y le digo: ‘Soltalo’. Le pego dos patadas, me voy para atrás y veo que el chico intenta pararse y me voy para atrás y me voy a la esquina». “Pierdo a mis amigos y voy para la esquina. El pibe me dice que hubo una pelea afuera de Le Brique, que habían llamado a una ambulancia y que el pibe había caducado”, siguió. Nunca le pegué a Fernando Báez Sosa, no lo toqué, no participé de ningún plan», concluyó.

Graciela Sosa y Silvino Báez, padres de Fernando, dejaron el recinto en el día de hoy. Fue ante la posibilidad que se expongan fotos y videos de la operación autopsia de su hijo durante la declaración de dos médicos forenses ante el tribunal.

