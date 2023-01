«The Last of Us» se convirtió en el segundo mejor estreno de HBO en 13 años

La plataforma compartió el número de espectadores y las cifras del primer episodio de la esperada adaptación del videojuego del mismo nombre, unos datos sólo superados por otra serie de la misma compañía televisiva.

The Last of Us, serie adaptación protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, rápidamente se transformó en el primer fenómeno televisivo de la temporada. En su día de estreno, la serie tuvo 4.7 millones de espectadores, lo que convierte a la producción en el segundo mayor estreno de la cadena desde 2010. Esta década sólo ha habido un show que haya reunido a más gente ante la pantalla y es, como podréis imaginar, La Casa del Dragón.

Aunque las críticas aseguran que The Last of Us supera a La Casa del Dragón, lo cierto es que el spin off de Juego de Tronos es intratable en cuestión de números. Su primer episodio alcanzó los 9.986 millones de espectadores el pasado 21 de agosto de 2022. Para encontrar otra serie de HBO que superara las cifras de Joel y Ellie hay que remontarse a Boardwalk Empire (2010), la cual logró apenas unos cuantos más, 4.81 millones.

«Nuestra intención era simplemente hacer la mejor adaptación de posible de esta historia tan querida y llevarla a tanta gente como pudiéramos», han declarado sus showrunners, Craig Mazin y Neil Druckmann, en una declaración conjunta. «Estamos encantados de ver que hay tantos fans, viejos y nuevos, que han dado la bienvenida a The Last of Us en sus casas y en sus corazones».

Por su parte, Casey Bloys, el jefe de contenidos de HBO, ha añadido lo siguiente: «Estamos entusiasmados ante la cantidad de fans de la serie y el juego que han experimentado esta icónica historia de un modo distinto, y queremos agradecerles que la hayan convertido en un éxito». Bloys ya venía avisando en sus declaraciones más recientes que la gente hablará tanto de The Last of Us como de Succession, White Lotus o Barry, tres de las creaciones originales de la cadena más laureadas este último lustro. Desde luego sus números los ha superado. Ahora veremos en premios.

