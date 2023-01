Un camionero logró salvar a un bebé a punto de caer de un segundo piso

La peligrosa situación se vio en barrio Tranviarios de la provincia de Córdoba, donde un bebé caminó sobre la ventana de un segundo piso. Fue un camionero que pasaba por la calle el que se dispuso a rescatar al pequeño y trepó la pared.

Salvador fue quien logró poner al bebé a salvo luego de saltar uno de los muros y “empujar” al niño para el interior del departamento. Contó cómo fue esa situación y manifestó: “Cualquier persona hubiera hecho lo mismo”. El transportista contó que pasaba con su camión por Félix Paz y vio al bebé arriba de la ventana. “Estacioné el camión y salí corriendo. Una persona estaba intentando subir, pero no lo alcanzaba porque estaba muy alto. También ayudaba un policía”, contó.

Al observar que ya había gente en el lugar, decidió volverse a estacionar mejor su camión. Sin embargo, al regresar a la escena, aún no habían podido alcanzar al bebé. Por lo que, se dispuso a trepar: “Llegué a la ventana y le puse el cuerpo al bebé para que no se caiga. Después lo agarré para que no caiga de golpe al suelo”, detalló.

En el interior del departamento, estaba el padre del bebé dormido y en otra cama, una nena. “El padre no entendía nada. Estaba profundamente dormido, con el televisor prendido y el ventilador al máximo, por eso no debe haber escuchado los gritos de los vecinos que estaban en la calle”, indicó.

Finalmente, Salvador expresó: “Cualquier persona creo que lo hubiera hecho. Todos queríamos colaborar. Yo llegué a arañar la pared y treparme, agarrándome de una moldura. Simplemente me salió. Es instintivo, creo yo”.

