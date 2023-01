Confirmaron que la sexta temporada de «Cobra Kai» será el final

La popular serie trata sobre los hechos posteriores a las películas de “Karate Kid”. Los creadores de “Cobra Kai” confirmaron la noticia en sus redes sociales.

Netflix decidió que la sexta temporada de “Cobra Kai” será la última entrega de la serie. La noticia la dieron a conocer los creadores de la serie en sus redes sociales. “Cobra Kai” está inspirada en los hechos posteriores a las películas de “Karate Kid” y cuenta con las estrellas originales de la saga: Ralph Macchio y William Zabka.

“Volver a familiarizar al mundo con el universo de Karate Kid ha sido nuestro humilde honor. Haciendo Cobra Kai, nos ha permitido unirnos al mismo dojo sagrado que alguna vez estuvo habitado por el gran Robert Mark Kamen, John Avildsen, Jerry Weintraub y todos los increíbles miembros originales del elenco. También nos ha permitido jugar a sensei, expandir las historias originales y dar a luz a una nueva generación de desvalidos. Nunca hemos dado por sentada esta oportunidad”, escribieron Josh Heald, Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg en el comunicado.

“Nuestro objetivo desde el primer día con Cobra Kai siempre ha sido terminarlo en nuestros términos, dejando el Valle en el tiempo y lugar que siempre hemos imaginado. Así que, es con inmenso orgullo y agradecimiento que podemos anunciar ese logro”, continuaron los guionistas y agregaron: “Si bien este puede ser un día agridulce para el fandom, el Miyagiverse nunca ha sido más fuerte. Este fandom es el MEJOR del planeta y esperamos contar más historias de Karate Kid contigo en el futuro. Porque como todos sabemos, Cobra Kai nunca muere”.

Por su parte, la cuenta oficial de Netflix subió un posteo a su cuenta de Twitter dando a conocer el final de la serie. “Es hora de terminar el combate. La sexta y última temporada de Cobra Kai llegará pronto”, escribió junto a un video adelanto de la serie.

La serie que relata el mundo de “Karate Kid” se suma a la lista interminable de series de éxito que fueron canceladas por la plataforma de streaming y que en su mayoría quedaron inconclusas. “Anne With An E”, “The OA”, “The Society”, “Resident Evil”, “Sabrina”, “Insatiable” y “Daredevil” son algunas de las producciones que Netflix decidió no continuar.

Además de Ralph Macchio y William Zabka, la serie está protagonizada por un elenco de jóvenes actores que se sumaron al mundo de “Karate Kid”. Tanner Buchanan, Peyton List, Jacob Bertrand y Xolo Maridueña son algunos de los integrantes de “Cobra Kai”

Comentarios

Comentarios