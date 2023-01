Interna de JxC en La Pampa: Maquieyra considera «positivo» un debate con Berhongaray

El precandidato a gobernador Martín Maquieyra (PRO) consideró que sería positivo un debate con su contendiente Martín Berhongaray (UCR) para las elecciones abiertas del 12 de febrero. «Estoy abierto al debate con quien sea y no tendría problemas porque la política es debatir y conocer los distintos puntos de vistas», dijo Maquieyra en Eduardo Castex. Incluso destacó: «Quiero debatir con el gobierno provincial el modelo de provincia que queremos».

El Frente Juntos por el Cambio (JxC) dirimirá, el domingo 12 de febrero, sus candidatos para la gobernación entre las fórmulas conformadas por Martín Maquieyra-Josefina Díaz (Lista B Juntos por La Pampa) y Martín Berhongaray-Patricia Testa (Lista A Cambiemos por La Pampa).

Maquieyra acompañado por el concejal Omar Rojas, el viernes, recorrió comercios, realizó entrevistas, visitó emprendimientos y mantuvo reuniones con adherentes en Eduardo Castex. «Tratamos que (las visitas) sean espontáneas, para recepcionar lo que preocupa realmente a los vecinos y no lo que queremos escuchar los políticos», dijo.

El actual diputado nacional del PRO, que apoya la candidatura presidencial del jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, se manifestó predispuesto a debatir con su contrincante en la interna de JxC en La Pampa. «Naturalmente vamos a coincidir en algunos aspectos porque trabajamos mucho en la plataforma común con el MID, el PRO, la UCR y los partidos que integran JxC», anticipó.

Y destacó que personalmente «me parecen buenos los debates y debatí en todas las elecciones que participé». Recordó que en 2017 «tuvimos un debate en la CPE, después tuvimos un debate en 2019 por la intendencia de General Pico, pero en 2021 lamentablemente no tuvimos debates en las PASO ni tampoco en las generales».

El piquense dijo que Berhongaray «es un colega, una muy buena persona y compartimos interbloque. Mi rival no es Martín (Berhongaray) ni tampoco el Frente de Todos, mi rival es que los chicos no tengan la educación que teníamos los pampeanos, mi rival es la pobreza y la indigencia que está invadiendo los barrios de Santa Rosa y mi rival son los chicos que se van de La Pampa y no vuelven», destacó.

-¿Qué lo diferencia de Berhongaray?

-Mi forma de hacer política es recorrer la provincia todo el año con una política activa, y el desafío es el 14 de mayo porque estoy convencido que JxC va a ganar la elección porque mi equipo y personalmente estoy convencido que no estamos en política para ser segundos, que no estamos para pelear por un diputado más o un diputado menos, para conseguir un funcionario más en esos organismos burocráticos que se crean en La Pampa. Nosotros queremos transformar La Pampa y eso está en juego el 12 de febrero para después ganar la provincia el 14 de mayo.

-¿Cuáles son los reclamos puntuales que recibe en las recorridas por las localidades?

-Recorro La Pampa todo el año, concurro a Pymes e instituciones y no vengo solamente una semana antes de las elecciones, porque a la gente no le gusta esa forma de hacer política. Escuchamos a los vecinos y explicamos nuestra propuesta electoral que consiste en volver a una provincia pujante donde se fomentaba la cultura del trabajo, teníamos una educación de excelencia y los chicos se quedaban en La Pampa porque tenían oportunidades y no se iban a otros lados.

