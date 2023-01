Uno de los videojuegos más famosos de la historia cumple 25 años

El reconocido «Marvel vs. Capcom» fue uno de los pioneros en mezclar dos universos diferentes en un mismo juego de lucha. El juego desarrollado por Capcom Co., Ltd. cumple 25 años de pura nostalgia.

Lanzado el 23 de enero de 1998 para Arcades , el juego recibió una versión para Dreamcast en 1999 y para PlayStation en 2000. El título cobró aún más notoriedad tras llegar a las consolas domésticas. Las opciones de lucha incluían batalla arcade, modo de supervivencia y modo de entrenamiento. Este no había sido el primer juego de crossovers, y fue inspirado por títulos anteriores de Capcom como X-Men vs. Street Fighter, seguido por Marvel Super Heroes vs. Street Fighter.

Estos juegos dispusieron las reglas básicas de combate y personajes a incluir, pero fue el tercero de la serie el que abrió el abanico a todos los personajes de Marvel, y más importante todavía, pulió la modalidad tag team. Marvel vs. Capcom no solo dio la posibilidad de encadenar combos, sino también la posibilidad de intercambiar entre ellos libremente en plena pelea.

Esto cambió por completo la ecuación porque le permitió a los jugadores un mayor grado de expresividad y le dio muchísimos más recursos a la hora de jugar. Además, incluyó los personajes de Marvel que todos querían ver juntos. Además de muchos de los luchadores de Street Fighter incluidos en el juego anterior, por el lado de Marvel hacían su aparición héroes clásicos como Capitán América, Spider-Man y Hulk. El roster ofrecía un total de 17 luchadores que lo tenían todo.

Tomaría un título más para que la serie se llevara la gloria completa, el cuarto juego en la franquicia Marvel vs. Capcom 2: New Age of Heroes un año después refinó todos los aspectos del juego anterior, y las animaciones y gráficos para crear un paquete verdaderamente memorable, pero el encanto de Clash of Super Heroes sigue siendo innegable.

